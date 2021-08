CAN 2021-Didier Six (entraineur Guinée) affiche ses ambitions

Le tirage au sort de la CAN 2021 a eu lieu le mardi 17 août 2021 au Cameroun. Pour la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, la Guinée est logée dans la poule B en compagnie du Sénégal, du Zimbabwe et du Malawi. Didier Six, le sélectionneur du Sily national, a livré ses ambitions.

CAN 2021 : Didier Six déterminé à battre le Sénégal

La CAN 2021 se tiendra du 9 janvier au 6 février 2022. Bien avant le coup d'envoi de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, le tirage au sort de la compétition a eu lieu le mardi 17 août 2021 à Yaoundé. À l'issue de la cérémonie, on retient que la sélection nationale de la Guinée retrouve dans la poule B le Sénégal, le Zimbabwe et le Malawi.

Au lendemain du tirage au sort, Didier Six, le patron du banc de la Guinée, a commenté la poule dans laquelle est logée son équipe. "Les 24 équipes ne sont pas là par hasard. Notre objectif c’est d’avoir le meilleur résultat possible. Notre objectif quand on rentre sur un terrain, que ça soit pour un match amical ou une compétition, c’est de gagner. Les matchs nous les prendrons un par un. Notre équipe a su prendre de l’expérience et de la confiance, maintenant on peut rivaliser avec le Sénégal", a confié le technicien français à CIS TV.

Lors de la CAN 2019 organisée en Égypte, l'équipe nationale guinéenne a atteint les huitièmes de finale avant de sortir de la compétition. Le Sily national avait été éliminé par la formation algérienne (0-3). La Guinée, qui n'a jamais remporté la Coupe d'Afrique des Nations, continue de courir derrière son premier sacre continental. Depuis septembre 2019, la sélection guinéenne est conduite par le français Didier Six qui a remplacé le Belge Paul Put.