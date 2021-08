Covid-19: Le pape François appelle tous les croyants à se faire vacciner

Se faire vacciner est "un geste d'amour" selon le Pape François qui appelle chrétiens et croyants du monde entier à se faire injecter avec les doses de vaccins contre le Covid-19 pour « donner l’espoir d’en finir avec la pandémie », a-t-il déclaré mercredi.

Le Pape François invite le monde à finir avec la pandémie de Covid-19

Le pape François a appelé, mercredi 18 août, la population et tous les croyants à se faire immuniser dans un message vidéo réalisé au nom de l'organisation américaine à but non lucratif, The Ad Council, et du regroupement d'experts en santé publique, Covid Collaborative. Pour le souverain pontif, seuls les vaccins peuvent mettre fin à la pandémie, seulement si chacun apporte sa pierre à l’édifice.

"Grâce à Dieu et au travail de beaucoup, nous avons maintenant des vaccins pour nous protéger du coronavirus", a déclaré le pape dans un message vidéo, pour le compte de ce regroupement d'experts en santé publique et d'anciens responsables politiques américains. "Ils nous donnent l'espoir de mettre fin à la pandémie, mais seulement s'ils sont disponibles pour tous et si nous travaillons ensemble", a indiqué le pape.

Le guide religieux avait plaidé pour une levée temporaire des brevets afin de favoriser « un accès universel aux vaccins ». Il avait même parlé de « nationalisme étroit » qui empêche l’ « internationalisation » des vaccins. La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 4.361.805 morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 10H00 GMT.

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 621.635 décès, devant le Brésil (569.058 morts) et l'Inde (431.642 morts). L'Organisation mondiale de la santé estime, en prenant en compte de la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est calculé à partir des chiffres officiels.