MACA : La Fondation Bafingo soulage les prisonniers vulnérables

La Fondation Bafingo pour l'humanité, présidée par Babily Dembélé (en prison depuis octobre 2020), a volé au secours des prisonniers incarcérés à la Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan (MACA).

Actions sociales: La fondation Bafingo lance un appel aux associations, ONG et personnes de bonne volonté

Initié depuis quelques mois, le projet " Un sourire pour un détenu" de la Fondation Bafingo pour l'humanité, a, à nouveau, fait des heureux, cette semaine, à la Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. L'organisation caritative a fait don de 1000 pains et de 1000 aromates, aux pensionnaires de ce centre pénitencier situé au nord-ouest d'Abidjan. Conformément aux objectifs que s'est fixés l'association, ces dons en vivres, ont été distribués aux détenus les plus vulnérables, notamment les malades de l'infirmerie, les malades du bâtiment B, les démunis, les oubliés, les femmes et autres.

" Nous avons commencé un projet depuis quelques mois, qui s’appelle "Un sourire pour un détenu". Ce projet consiste à apporter des vivres et non-vivres aux prisonniers. Il faut signifier que spécifiquement au niveau de la Maca, nous avons quatre types de prisonniers. On a les malades, les démunis qui sont pour la plupart de familles pauvres et qui ne peuvent pas avoir de l’assistance de la part de ces familles-là, et puis il y a les oubliés qui ne reçoivent aucune visite et qui sont laissés pour compte », a expliqué Bintou Diaby, Secrétaire générale de l'organisation bienfaitrice.

Elle a aussi évoqué les conditions désastreuses dans lesquelles, sont détenus ces personnes, notamment celles incarcérées au Blindé. « Là-bas (aux blindés), vous allez trouver de nombreux détenus où il n’y a pas de lumière. Certains mêmes sont sortis aveugles. Ce sont des personnes qu’il faut soutenir au jour le jour. Et le projet est en faveur de ces quatre groupes de prisonniers pour leur permettre d’avoir un petit sourire afin qu’ils sachent qu’ils ne sont pas seuls dans cette situation », a-t-elle poursuivi.

Bintou Diaby a profité, de l'occasion, pour lancer un appel aux personnes de bonne volonté. « La fondation Bafingo pour l’humanité à elle seule, ne peut pas satisfaire à tous les besoins de ces personnes vulnérables au quotidien. Je lance donc un appel aux associations, aux ONG et aux personnes de bonne volonté, de leur venir en aide », a-t-elle plaidé.

Créée en 2021 par Babily Dembélé, président du Congrès ivoirien pour la paix et le développement (CIDP), un parti d'opposition, la fondation Bafingo pour l’humanité est une association à but non lucratif qui a pour objectif de venir en aide aux populations vulnérables. L'organisation mène depuis quelques mois des activités en faveur des orphelins, des veuves et surtout des populations en difficulté comme les prisonniers.