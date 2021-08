Arsenal: Martin Odegaard pose ses valises chez les Gunners pour 40M€

Retour surprise de Martin Odegaard à Arsenal. Le club londonien a mis le prix voulu par le club espagnol pour s'offrir l'ancien joueur du Real Sociedad.

Martin Odegaard rejoindra Arsenal dans quelques heures pour un prêt

Le Real Madrid vient de boucler la vente de son joueur Florentino Pérez. Un prêt estimé à 40M€ que devra payer Arsenal. Sur son compte Twitter, Fabrizio Romano annonce que Martin Odegaard va bel et bien retrouver Arsenal dans le cadre d’un transfert définitif. Grâce à cette opération, le Real Madrid percevra un peu moins de 40 M€. Une somme que les Gunner seraient prêts à débourser. Tant ils croient dans le potentiel de l’ancien joueur de la Real Sociedad.

Un contrat de cinq ans attendrait l’international norvégien à Londres. Pour rappel, à la fin de son prêt, le joueur avait fait ses adieux à ses coéquipiers et au club londonien. Persuadé qu’il aurait sa chance à Madrid. De plus, le journaliste italien ajoute qu’un accord contractuel a d’ores et déjà été trouvé entre le club de la capitale anglaise et le Norvégien. L’officialisation est donc imminente désormais !