Concours de l' Institut professionnel agricole : Voici les conditions

Dans un communiqué émanant du ministère d'Etat, ministère de l'Agriculture et du Développement rural, il est ouvert un concours d'entrée à l' Institut national de formation professionnelle agricole (INFPA) au titre de l'année académique 2021-2022.

Le concours d'entrée à l'INFPA est lancé

"Il est ouvert au titre de l'année académique 2021-2022, un concours d'entrée à l'Institut national de formation professionnelle agricole (INFPA) pour la formation aux cycles de Brevet de technicien agricole (BTA) et Brevet de technicien supérieur agricole (BTSA)", apprend-on dans un communiqué publié par le ministère d'Etat, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Ce sont au total 650 places qui sont à pourvoir, notamment 300 pour la formation du Brevet de technicien agricole et 350 dédiées au Brevet de technicien supérieur agricole. Ci-dessous l'intégralité du communiqué et les conditions à remplir :