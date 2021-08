Titrologie : « Gbagbo - Affi, les deux temps forts de la rupture »

Le divorce entre Laurent Gbagbo et Pascal Affi N'Guessan continue d'alimenter la titrologie du 19 août 2021. Dans le même temps, la presse ivoirienne fait l'écho des vives tensions qui ont prévalu à la MACA, mercredi.

Titrologie : « Ce qui s'est passé à la MACA, hier »

« Gbagbo - Affi, les deux temps forts de la rupture », tel est le titre avec lequel L’Inter ouvre la Titrologie de ce jeudi, avant de révéler « la vérité sur ce qu’il s’est passé ». Pendant ce temps, des centaines de fédéraux et sections viennent faire allégeance à l’ancien président ivoirien pour son projet de création d’un nouveau parti. Les Fédéraux à Gbagbo : « Nous prenons l’engagement de vous accompagner », note Le Temps. « Gbagbo fait le plein des fédéraux du FPI », poursuit Dernière Heure Monde. Pour Le Jour Plus, « Gbagbo commence avec dictature et clanisme ». « Gbagbo a confié une mission à ses fédéraux, hier », croit savoir Soir Info.

Cependant, révèle Notre Voie : « Les fédéraux proches de Simone Gbagbo refoulés. » Et pourtant, « Simone Gbagbo prend son destin en main », apprend-on de Le Matin. Karamoko Lancina, Coordonnateur RHDP, prévient à la une de Le Mandat : « Attention, Gbagbo va piocher dans les autres partis ! » Et Le Nouveau Réveil, journal proche du PDCI-RDA, de marteler : « Les fédéraux donnent quitus à Gbagbo pour le nouveau parti. »

À propos de l’affaire Gbagbo ne peut créer un parti politique, Me Dakouri se veut formel dans les colonnes de Le Temps : « Gbagbo est habilité à créer un parti politique. » Et le politologue Sylvain N’Guessan : « Gbagbo ira avec au moins 80% de l’électorat FPI », puis, il fait remarquer : « Le FPI est réduit à une simple mutuelle communale. »

La Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan était en ébullition, mercredi. « Ce qui s’est passé à la MACA hier », croit savoir L’Intelligent d’Abidjan. « Toutes les prisons civiles du pays paralysées, hier », titre L’Inter. Le confrère du groupe Olympe indique par ailleurs : « Des échauffourées à la MACA, des blessés et des arrestations. » « C’était chaud à la MACA, hier », poursuit Dernière Heure Monde. « Violents échanges entre gendarmes et gardes pénitentiaires; des gardiens de prison faits prisonniers à Agban et à la préfecture de police », explique le quotidien.

En grève de 72 heures, « Les gardes pénitentiaires paralysent des prisons », explique pour sa part Le Temps. Grève des gardes pénitentiaires : « Le portail de la MACA endommagé, 10 agents interpellés, 3 blessés », note dans les détails Notre Voie.

En confinement, après avoir été en contact avec une personne testée positive à la Covid-19, « le Président Alassane Ouattara reprend le service », déclare Le Matin. Ça bouillonne également du côté du Sénat. « Mme Sarra Sako à la place d’Ahoussou? » interroge Le Nouveau Réveil. Générations nouvelles évoque à sa une « le réveil des partisans de Soro », avant d’ajouter : « Malgré les entraves, ils ne veulent pas baisser les bras. » « Quand la haine étouffe les détracteurs du Président Bédié », s’insurge Dernière Heure.

Négociation avec l’opposition : « Ouattara doit suivre la feuille de route de Macron », interpelle Le Bélier. Redynamisation du RHDP : « La base réclame le pouvoir », écrit Le Patriote. À propos de l’apparition du virus Ebola en Côte d’Ivoire, L’Expression revient « Sur les traces de la malade venue de Guinée ». Aux victimes des déchets toxiques, Claude Gohourou donne de bonnes nouvelles sur Le Mandat : « Les premières victimes recevront leurs cartes bancaires de paiement. »

La note sportive de cette titrologie est livrée par Le Miroir d’Abidjan, qui déclare : « CAN 2022, les adversaires des Éléphants connus. »