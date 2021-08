Wozo Vacances 2021: Danané en roue libre pour la victoire finale

La première demi-finale de Wozo vacances 2021 s’est tenue le mercredi 18 août 2021 à la salle Anoumabo du palais de la Culture d’Abidjan-Treichville avec Tata Satou Dia et l'humoriste Papitou.

Wozo vacances : Danané et Tiassalé en finale

‘’Les enfants de la symbiose de Tiassalé " (1er avec 1180 points) et la ‘’Royauté Bénie de Danané " (2ème avec 1067 points) ont obtenu leurs tickets pour la finale de cette 31ème édition de Wozo vacances prévue pour le mois de septembre 2021 au palais de la Culture d’Abidjan. Le groupe " Les enfants émergents de Yopougon ’’ se positionne à la 3ème place avec 1016 points suivi de ‘’ Nouvelle génération de Marcory " avec 977 points.

Ces groupes demi-finalistes se sont affrontés dans les rubriques telles que la présentation de ‘’La Carte postale’’ notée sur 60 points, ‘’Les Contes’’ (100 points), ‘’Les Petits génies’’ (120 points) portant sur l’actualité générale, ‘’La Danse traditionnelle’’ (100 points) et ‘’Les Playbacks’’ notés sur 100 points. Revenant à la rubrique des " Playbacks ", les artistes KS Bloom, Les Leaders, Serges Beynaud et Blé Marius ont été imités par les Tout-petits de Tata Satou Dia et l'humoriste Papitou. Ces artistes ont tous répondu présents, à l’exception de KS Bloom qui n’a pu arriver à temps.

La première demi-finale de l’émission favorite des " bébés-Wozo " a enregistré la prestation des artistes comme Dj Mix Premier, la rappeuse Mosty, Imilo le Chanceux. Cette demi-finale qui a mis à l’honneur le peuple Malinké avec sa tenue traditionnelle imposée, aura permis à l’équipe de Danané (Royauté Bénie) d'accéder à la finale. « Danané connait pas poto ! », s'est exclamé un fils du Tonkpi, fou de joie. Cette équipe a su fonder beaucoup d’espoirs dans le peuple du Tonkpi et elle a donné le meilleur d'elle-même.

« Nos enfants nous ont honorés. Au-delà de ma personne, il y a toute une région, le TONKPI, qui est ainsi distinguée. Je tire mon chapeau à cette jeunesse. L’aventure continue et DANANÉ remportera cette édition de WOZO Vacances», s'est réjoui, à chaud, le parrain DIABATÉ Kalifa.

Une correspondance de Sony WAGONDA