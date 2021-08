Lunic dévoile les vraies causes de son emprisonnement à la MACA

Le chanteur zouglou, Lunic, est revenu sur les causes de sa détention récemment à la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan (Maca).

Lunic: ‘’Ils (la justice) ont rectifié pour dire que ce n’était pas faux et usage de faux"

L'artiste zouglou Nguessan Jean-Jacques, plus connu sous le sobriquet de Lunic s’est retrouvé au coeur d'une vive polémique qui a alimenté la toile il y a quelques mois.

Selon des médias ivoiriens, l'auteur du titre à succès ''Abidjan est risqué'' avait été épinglé en possession d'un passeport français avec lequel il tentait de rejoindre la France depuis l’aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan.

Il avait été conduit le lundi 15 mars 2021 à la Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan (Maca) où il a passé 4 nuits avant d'être présenté devant un juge d'instruction. Condamné à 2 mois de prison ferme, ce n’est que le 15 mai dernier qu’il a retrouvé la liberté.

Plusieurs mois après sa sortie de prison, le chanteur zouglou est revenu sur le sujet lors de son passage sur les antennes de la Nouvelle Chaîne Ivoirienne (NCI). Lunic a précisé qu’il n’a pas été condamné pour Faux et usage de faux, contrairement à ce qui s’est raconté sur la toile.

‘’Souvent, on fait le mauvais choix… Quand j’ai été arrêté, je me souviens que dans les premiers documents qui m’ont été apportés, c’était marqué faux et usage de faux. Mais au tribunal, ils ont rectifié pour dire que ce n’était pas faux et usage de faux. Il y a un autre terme qu’ils ont utilisé. Honnêtement, je l’ai oublié mais c’était ce qui était marqué au départ mais ça été rectifié parce que je sais que faux et usage de faux, ça va jusqu’à un an de prison…’’, a-t-il indiqué.