Côte d'Ivoire: Mamadou Koulibaly démissionne de la mairie d'Azaguié

Pr Mamadou Koulibaly n'est plus le maire de la Commune d'Azaguié. L'ex-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, a quitté ses fonctions mercredi 18 août, à l'issue d'un Conseil municipal extraordinaire.

Pr Mamadou Koulibaly quitte ses fonctions à la mairie d'Azaguié

Il aura passé seulement que deux années à la tête de la municipalité d'Azaguié, localité située à 40 km au Nord-Est de la ville d'Abidjan. Pr Mamadou Koulibaly, président d'honneur de Liberté et démocratie pour la République (LIDER), a rendu le tablier, mercredi, apprend-on d' une correspondance de la brigade de gendarmerie d' Azaguié. La démission surprise de Mamadou Koulibaly, serait consécutive à un différend avec les autorités ivoiriennes. "Ce jour(du 18/08/2021), un conseil Municipal Extraordinaire s'est tenu dans la salle de mariage de la Mairie d'Azaguié, où le Maire Mamadou Koulibaly a expliqué aux conseillers municipaux, les différents représentants de la population, aux chefs religieux et coutumiers la cause de rendre sa démission en tant que Maire de la commune", indique la note.

"En effet, suite à un courrier qu'il a reçu de la part du Premier Ministre Patrick Achi, l'informant qu'il lui sera prélevé la somme de 04 millions de francs chaque mois sur sa pension viagère en sa qualité d' ancien président d'institution puisqu'il exerce toujours comme Maire et que l'État lui verse des indemnités liées à cette fonction. Pour ce faire, il décide de rendre sa démission afin de pouvoir entamer une procédure judiciaire dans ce sens", apprend-on. L'ancien proche de Laurent Gbagbo aurait déjà "adressé un courrier de démission à son Ministre de tutelle via le Préfet de Région". Rappelons que Mamadou Koulibaly a été élu maire de la commune d' Azaguié sous la bannière indépendante à l'issue des élections municipales d'octobre 2018.