Divorce Simone-Laurent Gbagbo : Samba David crie son désaccord

L'affaire du divorce Simone-Laurent Gbagbo n'a pas encore fini d'alimenter la toile. Samba David, le président de la Coalition des indignés de Côte d'Ivoire (CICI), vient de livrer son opinion sur ce dossier qui continue d'alimenter l'actualité ivoirienne.

Divorce Simone-Laurent Gbagbo : Samba David dit "non"

Revenu de La Haye après dix longues années d'absence, Laurent Gbagbo a officiellement annoncé son divorce avec Simone Ehivet qui partage sa vie depuis trente ans. La nouvelle a eu l'effet d'une bombe en Côte d'Ivoire. Pour Samba David, le divorce Simone-Laurent Gbagbo n'aura pas lieu.

"J'ai appris par les médias que le grand frère ne la veut plus, je veux bien croire le contraire. Car ce serait injuste et inconcevable que ce soit le cas et que personne dans la famille n'ose lever le doigt pour l'interpeller et l'en dissuader. Je trouve même leur silence complice. C'est pourquoi , moi, Douyou Nicaise, fils de cette grande famille " broukoko", sans m'interroger sur le motif de la décision du grand frère, je demande à Simone Gbagbo (car c'est d'elle qu'il s'agit) de rester en famille. Nous, nous avons encore besoin d'elle et des valeurs qu'elle incarne comme femme et mère. Nous ( je suis certain que je ne suis pas le seul à le penser) lui demandons de continuer d'être la mère de cette grande famille. Et pour la circonstance, ZEBIZEKOU, mon village, la reçoit les bras ouverts", a déclaré le président des indignés de Côte d'Ivoire.

Samba David continue en faisant remarquer que "le mariage n'est pas le fruit d'un hasard". Il pense que bien au contraire qu'on épouse "une femme pour des valeurs telles que la soumission, l'intelligence, la fertilité ( de beaux enfants), le courage...le respect".

Le fondateur du Collectif des indignés de Côte d'Ivoire poursuit en laissant entendre Simone Gbagbo devrait être "dorlotée et protégée", car elle a des vertus. Il va plus loin en déclarant qu'il est "inadmissible de laisser une telle femme partir". "Elle nous a aimés et continue d'ailleurs de nous aimer. Elle nous a donné de belles et intelligentes filles. Et elle continue de se reconnaître en nous malgré tout", a-t-il justifié.