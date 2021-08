Azaguié: Ce qui a tout gâté entre Mamadou Koulibaly et Patrick Achi

Pr Yacourwa Koné, proche de Mamadou Koulibaly, est revenu sur le différend qui oppose l'ancien président de l'Assemblée nationale, démissionnaire de la mairie d'Azaguié, au Premier ministre Jérôme Achi Patrick. Dans une publication sur les réseaux sociaux, l'ex-vice président de Liberté et démocratie pour la République (LIDER), révèle les détails de la bataille juridique qui a opposé depuis 2011, l'ancien collaborateur de Laurent Gbagbo au régime du président Alassane Ouattara, au sujet du paiement de sa rente viagère.

Démission de Mamadou Koulibaly : "Il est curieux qu'on oppose un conflit d'intérêts entre un service gratuit et une rente viagère" (proche)

Après l'accession de Alassane Ouattara à la magistrature suprême en 2011, le pouvoir décide, se fondant sur les décisions du GTI (Groupe de Travail International), de ne pas reconnaître tout le reste du mandat (après 2006) de l'assemblée nationale illégale selon le RDR. Conséquemment, les rentes de Mamadou Koulibaly sont bloquées. Il saisira la justice avant d'être rétabli partiellement dans ses droits, et ce, après une bataille judiciaire particulièrement âpre.

Le régime consent finalement à lui verser ses rentes jusqu'à ces dernières heures où Mr Patrick Achi 1er ministre lui écrit pour lui signifier que, parce qu'il est maire depuis 2019, on va lui retrancher 4 000 0000 de rentes, et cela, rétroactivement : 4 000 000 multiplié par le nombre de mois où il a, selon le gouvernement, perçu indûment sa rente d'ancien chef d'institution. Or, selon les informations en ma possession le versement de la rente d’ancien Président de l’Assemblée Nationale n’est pas subordonnée ni conditionnée a l’absence d’exercice d’une fonction élective , en l’occurrence celle de Maire d’Azaguié.

En clair, selon le 1er ministre, MK doit à l'État de Côte d'Ivoire plus de 80 millions de CFA. Cela est d'autant plus problématique que la fonction de maire, pour laquelle on reçoit une indemnité d'environ 360 000 F. Cfa, est un office gratuit : le maire n'est pas payé. Il est dès lors curieux qu'on oppose un conflit d'intérêts entre un service gratuit et une rente viagère au titre du travail payé. Je rappelle, pour avoir été très proche du Professeur, que depuis qu'il est ancien PAN après sa voiture de service qu'il a reçu 5 ans plus tard en 2016, il n'a eu droit à aucun autre avantage, à savoir le personnel d'accompagnement comme inscrit dans la loi.

Yacourwa KONÉ

Ex Vice-Président de LIDER