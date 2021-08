Vive altercation entre Annie Bamba et Tina Glamour en pleine émission

Tina Glamour, mère de feu Dj Arafat et la chroniqueuse Annie France Bamba ont eu une vive altercation, vendredi, en pleine émission. Ce qu’il s’est passé.

Depuis la mort de son fils Dj Arafat, dame Logbo Valentine alias Tina Glamour a eu de nombreux différends avec certains compagnons de son défunt fils. Olopkatcha L'empereur, Ali le code, Yvan Tresor et plus récemment Ariel Sheney, ont tous été confrontés à la furia de la Spendja.

Invité vendredi dernier, Tina Glamour a été interrogée par la redoutable chroniqueuse Annie France Bamba, sur ses nombreuses disputes avec les ex-amis de son fils. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la tension est montée sur le plateau de l'émission.

‘’Est-ce que ce n’est pas rabaissant pour toi d’être toujours en train de faire palabre ?‘’, a lancé la Chroniqueuse. ‘’C’est ma façon de les éduquer, c’est ma façon de leur dire que ce que j’ai vécu, j'aurais pu devenir folle, j'aurais pu me suicider, parce que mon fils, il était tout pour moi, c’est des personnes que j’ai déjà vues chez Arafat, et on ne peut pas être au-dessus d’une mère. Si souvent, je tape sur la table, c’est par rapport à certaines choses qu’on me raconte …‘’, a répondu Tina Glamour qui a, ensuite, été savonnée par la jeune chroniqueuse Annie France Bamba.

‘’Tu ne penses pas que ton rôle, c’est plutôt de protéger l’image de ton fils, plutôt que de t’étaler sur les réseaux sociaux … On insulte Drogba tout le temps sur les réseaux sociaux, mais jamais sa mère n’a répondu. Tu dois te mettre au-dessus de la mêlée… faire des sorties sur les réseaux sociaux et insulter les gens, ce n’est pas à ton image, et ce n’est pas reluisant pour l’image de Dj Arafat‘’, a déploré Annie Bamba.

"Je n’ai pas de leçons à recevoir de toi. Tu m’insultes, je t'insulte‘’, a prévenu la Spendja. Cette vive altercation a suscité de nombreuses réactions dont celle de Vitale qui, rappelons-le, a été une victime de la belle Annie Bamba.

‘’Annie France Bamba, tu ne parles pas comme ça à maman Tina Glamour, c’est pas ton enfant ni ta camarade. Franchement, tu abuses. Faut savoir parler aux gens hein‘’, a posté Vitale.