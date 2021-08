Le Sénégal déclenche le Plan Orsec pour faire face aux inondations

Le gouvernement sénégalais a déclenché ce samedi soir le Plan national d'organisation des secours (ORSEC) à la suite de fortes inondations dans le pays.

Orsec au Sénégal : Les pieds des Dakarois dans l'eau suite à de fortes inondations

Le ministère sénégalais de l'Intérieur a indiqué, dans un communiqué, que le plan ORSEC avait été déclenché sur instruction du président sénégalais Macky Sall.

Le plan ORSEC est un dispositif de gestion de crise, prévu pour les catastrophes à moyens dépassés et la gestion des accidents catastrophiques à effet immédiat.

Vendredi, le président sénégalais Macky Sall avait présidé une réunion d'urgence sur les inondations pour évaluer le dispositif de prévention et de gestion des inondations.

Au cours de cette rencontre, le gouvernement sénégalais a réaffirmé sa volonté de renforcer le mécanisme de lutte contre les inondations, en apportant "son soutien et sa solidarité" aux victimes des inondations.

Malgré la construction de canaux de drainage et de stations de pompage, plusieurs quartiers se retrouvent les pieds dans l’eau à chaque saison des pluies.

Quelques jours de pluie, mi-août, ont suffi pour que les habitants de plusieurs quartiers de Dakar se retrouvent les pieds dans l’eau.

Dans la foulée de son élection à la présidence, en 2012, Macky Sall a ainsi lancé le Programme décennal de gestion des inondations (PDGI), une stratégie nationale et prioritaire mise en œuvre par différents ministères et agences d’Etat. Neuf ans plus tard, plus de 511 milliards de francs CFA (780 millions d’euros) ont été dépensés dans ce cadre, selon le ministre des finances et du budget, Abdoulaye Daouda Diallo.