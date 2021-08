Racisme dans un stade suisse: Serey Dié pique une crise en plein match

Après que son coéquipier a été victime d’injures racistes, l’international ivoirien, Serey Dié Geoffroy, a piqué une crise de colère en plein match.

Serey Dié en colère sur un stade suisse: ‘’ Je suis fier d’être noir‘’

Le match qui a opposé, samedi, le FC Saint-Gall au FC Sion (club ou évolue l’international ivoirien Serey Dié ), comptant pour la 4è journée du championnat suisse, s’est achevé dans des conditions assez tendues. En effet, le gardien de buts du Fc Sion, Timothy Fayulu, a été victime d’injures racistes à la fin de la rencontre. « Ils me jetaient des bières et des briquets dessus, mais ça, ce n’est rien. J’ai entendu crier «Monkey! Monkey!» («Singe»). Je ne me suis jamais fait tirer dessus, mais c’est comme si on me tirait une balle. Cela m’a fait très très mal. Je ne peux pas laisser passer ça », a déploré Timothy Fayulu, peu après la rencontre.

Toujours sur le terrain et alors qu’il se faisait interviewer, un joueur saint-gallois répondant au nom de Nicolas Luchinger, est interrompu par l’international ivoirien Serey Die Geoffroy venu lui cracher ses vérités. « Je dois te le dire devant la télé. Les gars, ils disent des trucs de racistes. Le gardien pleure et toi, tu vas lui parler, mais vous avez des joueurs dans votre équipe. On est fier d’être noir. Je suis fier d’être noir», dira l'Ivoirien.

De son côté, Nicolas Luchinger a lancé: ‘’il y a eu apparemment des insultes racistes dans le stade. Ce n’est pas la première fois que ça se passe dans un stade. Si c’est bien le cas, on ne doit pas le tolérer‘’. La vidéo de cette scène, est devenue virale sur les réseaux sociaux, suscitant la réaction de plusieurs internautes qui n’ont pas manqué de féliciter le capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire.