Le Worodougou à Bouaké Fofana: ''Votre choix par Ouattara est judicieux"

La région du Worodougou a rendu un vibrant hommage, samedi 21 août 2021 au président Alassane Ouattara, pour la nomination de Bouaké Fofana, un de ses fils, au gouvernement ivoirien.

Nomination de Bouaké Fofana : Le Worodougou rend un vibrant hommage au président Alassane Ouattara

La place de la gare de Kani a refusé du monde le samedi 21 août 2021. Ce jour-là, venues des villages et hameaux des départements de Kani et de Séguéla, les populations se sont massivement mobilisées, en présence des élus et du Corps préfectoral, pour dire leur reconnaissance et rendre un vibrant hommage au Président de la République, SEM Alassane Ouattara, pour avoir nommé un des leurs, Bouaké Fofana, Ministre, le 6 avril 2021. C'était au cours d'un meeting de grande effervescence, présidée par Laurent Tchagba, Ministre de l'hydraulique, représentant le Premier Ministre Achi Patrick.

Dans son allocution, le Ministre Tchagba, au vu de la forte mobilisation, a puisé dans la Bible, l'exemple du lépreux reconnaissant parmi les 9 autres lépreux ingrats, pour magnifier la belle initiative de Kani. '' Le peuple du Woroba, et du Worodougou spécifiquement, est un peuple chaleureux et attachant. Cette manifestation est l'expression de ce que vous êtes chaleureux et reconnaissants. Vous êtes venus exprimer votre gratitude à SEM Alassane Ouattara, un homme de valeur, de développement, de paix, un homme soucieux de votre bien être et qui s'est mis à votre disposition '', a reconnu le Ministre de l'Hydraulique.

Il a ensuite exhorté les fils et filles de la région surtout à toujours vivre dans la cohésion et l'harmonie. '' Le Premier Ministre Achi Patrick vous exhorte au rassemblement et à la cohésion autour de vos cadres et notamment autour de votre fils, le Ministre Bouaké Fofana. Il invite également les guides religieux à toujours prier pour le repos des âmes des Premiers Ministres Amadou Gon Coulibaly et Hamed Bakayoko, mais aussi pour le Président de la République dans ses efforts de construction de la Côte d'Ivoire '', a ajouté M. Tchagba. Le Ministre Bouaké Fofana a saisi cette occasion solennelle pour réitérer sa gratitude au Chef de l'Etat pour sa nomination au Gouvernement, qui marque, aux yeux de ses parents, un caractère historique.

"Mon souhait est que désormais, plusieurs fils de Kani, soient nommés au Gouvernement dans tous les Gouvernements"

De fait, après la nomination de feu Souleymane Cissoko au Gouvernement du Président Félix Houphouet Boigny, c'est la 2e fois, et ce, après plusieurs décennies, qu'un fils du Département est nommé Ministre. ''Je ne ménagerai aucun effort pour mériter la confiance du Président de la République. Je reste convaincu que les bénédictions porteront mes collaborateurs et moi dans l'accomplissement de notre mission (...). Mon souhait est que désormais, plusieurs fils de Kani, soient nommés au Gouvernement dans tous les Gouvernements. Je souhaite porter chance à d'autres fils du Département'', a souhaité Bouaké Fofana, avant d'attirer l'attention des élus, cadres et leaders religieux et communautaires de la Région sur la nécessité de préserver l'union et la communion.

'' Kani a une obligation morale de tirer la Région vers le haut '', a-t-il rappelé. Aux militants du Rhdp, le Ministre Bouaké Fofana, Coordinateur régional, a également appelé à rester disciplinés autour du Président de la République et du Gouvernement. Avant le Ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, plusieurs intervenants avaient déjà planté le décor. Pour le Maire-Sénateur de Kani, Yaya Meité, '' la gratitude est une vertue cardinale dans le Worodougou''. Quant à l'honorable Koné Aboubacar Sidiki, Député de Djibrosso, Morondo, Fadjadougou, ''Bouaké Fofana est la locomotive du développement''.

''Vous êtes le fer de lance et le primus inter pares de notre département. Aussi faisons-nous bloc autour de vous pour nous conduire dans la grande vision partagée, mais inspirée par le Président Alassane Ouattara'', a clamé le Député de Kani Commune et Sous Préfecture, l'honorable Abdoulaye Ben Méité. ''Votre choix par Alassane Ouattara est judicieux. Nous vous accompagnerons afin que vous donniez entière satisfaction au Président de la République '', a promis Bouaké Meité, Directeur Général de la Sotra et fils de Kani. Cette grande fête fut également le cadre de plusieurs échanges de présents. Le Premier Ministre Achi Patrick a claqué la somme de 5 millions pour toutes les localités du Worodougou. En retour, il a reçu 4 bœufs. Les Ministres Tchagba Laurent et Bouaké Fofana en ont obtenus respectivement 7.

Source : SERCOM