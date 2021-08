Insécurité à Man: Trois redoutables criminels mis aux arrêts

Dans le cadre de la lutte contre le banditisme dans la ville de Man, dans l’Ouest de la Côte d'Ivoire, la police criminelle a mis aux arrêts un groupe de bandits armés, qui a reconnu le meutre d’un jeune homme

Man: Un gang pris avec un butin composé de 01 kalachnikov, 02 chargeurs garnis, 480 munitions, 05 téléviseurs, 02 ordinateurs portables

Auteur de plusieurs braquages et agressions, un redoutable gang de criminels vient d'être démantelé à Man, chef-lieu de la région du Tonkpi dans l’ouest ivoirien, a annoncé lundi, la direction générale de la Police nationale.

Une enquête menée par l’Unité de la police criminelle a permis d’interpeller 3 membres de ce gang. “Ces individus encagoulés au nombre de trois, opèrent les nuits, armés d'armes de guerre de type kalachnikov, leurs cibles sont généralement les boutiques et les hôtels”, a indiqué la police.

La fouille de leur différent domicile a permis de saisir 01 kalachnikov, 02 chargeurs garnis, un sac contenant 480 munitions, 03 couteaux, 05 téléviseurs écrans plats, 02 ordinateurs portables, 04 décodeurs, 01 unité centrale de caméra de surveillance, 01 DVD, 03 woofer et 24 téléphones portables.

Interrogés, ils ont tous reconnu les faits, précise une note d’information de la police qui annonce que les scélérats seront conduits devant les tribunaux pour répondre de leurs actes.

Depuis le mois de Juin, la ville de Man est secouée par une série d'attaques. Ces malfrats sèment la terreur dans la capitale du Tonkpi sous les yeux impuissants de leurs victimes.

“Huit, c'est le nombre de plaintes reçues par le capitaine Beugre Dakouri, chef de service de ladite police depuis la mi-juillet”, fait savoir Tonkpi TV.

“Le capitaine Beugre nous explique le mode opératoire de ces jeunes malfrats. À l'en croire, ces malfrats forcent les domiciles à l'aide d'une kalash, ils ouvrent le feu sur la porte des maisons et y dérobent tout ce qui les intéresse. Ils continuent leur forfait dans les hôtels et magasins de la ville. Les victimes qui tentent de résister se voient tirer une balle après avoir été agressées. Un de leur dernier forfait remonte à fin juillet au quartier Zélé où la victime s'est prise une balle dans le pied. Après tous ces méfaits, le capitaine Beugre a mis ses hommes en branle afin de traquer ces quidams. C'est ainsi que dans la nuit du dimanche 22 au 23 août 2021 au quartier Houphouët-Ville de Man, ces malfrats ont été appréhendés par les éléments de la police criminelle de Man. Interpellés, les agresseurs n'ont pas nié les faits à leur charge. Et mieux ils ont avoué avoir commis d'autres crimes. À savoir l'agression et l'assassinat du jeune gérant d'orange money à Biankouma il y a quelques semaines”, rapporte le media regional.