Recrutement au CNRA : Voici les postes à pourvoir

Un recrutement est ouvert au CNRA (Centre national de recherche agronomique), a-t-on appris dans un communiqué. Plusieurs postes sont à pourvoir au sein de la structure dirigée par Yté Wongbé.

Plusieurs postes à pourvoir au CNRA

Le CNRA (Centre national de recherche agronomique) vient de lancer un recrutement. Quinze postes d'attachés de recherche sont à pourvoir. Le communiqué précise que sous l'autorité des chefs de programme, les postulants auront pour tâche de conduire des missions de recherche dans plusieurs domaines, entre autres, génétique végétale, génétique animale, défense de cultures, agroforesterie.

En ce qui concerne les conditions à remplir, le CNRA précise que le candidat doit être de nationalité ivoirienne, âgé de 40 au plus, titulaire d’un doctorat ou tout diplôme équivalent dans l’une des spécialités ci-dessus citées. Il ne doit pas être fonctionnaire. Par ailleurs, le postulant doit être rigoureux (se), apte à travailler au sein d’une équipe et sous pression, capable de travailler en milieu paysan, doté d’un sens aigu des responsabilités et de l’initiative. La note ne manque pas de souligner que la connaissance de l’anglais est un atout et que les femmes sont vivement encouragées à faire acte de candidature. La date limite de dépôt de candidature est fixée au 31 août 2021 à 16h 30 GMT délai de rigueur.

Outre les postes d'attachés de recherche, le CNRA recherche également un ingénieur en génie civil ou des travaux publics qui aura pour mission de réaliser des études d'avant-projet de construction et de réhabilitation, de monter des dossiers techniques des appels d'offres et de la sélection des entreprises dans divers domaines et de rédiger des comptes-rendus sur l'avancement des travaux. Le recrutement au CNRA concerne onze techniciens de recherche et quatre techniciens supérieurs de recherche.

Les dossiers de candidature devront être déposés au siège social du CNRA, sis à Adiopodoumé, Km 17, Route de Dabou