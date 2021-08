Lunic: "Mieux vaut être en prison pour deux mois que d’être couché..."

L’artiste zouglou, Nguessan Jean-Jacques, plus connu sous le nom de Lunic, a expliqué l’expérience qu’il a vécue à la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan (Maca).

Lunic explique son expérience à la Maca

Lunic a passé deux mois à la Maca. Conduit en prison le lundi 15 mars 2021, ce n’est que le 15 mai dernier qu’il a retrouvé la liberté. Dans une interview accordée à First Mag le vrai, l'artiste a, une fois de plus, affirmé qu’il n’a pas été condamné pour faux et usage de faux, contrairement à ce qui se raconte sur la toile. ‘’Dans le code pénal, pour ‘’faux et usage de faux’’, on ne fait pas deux mois à la MACA (NDLR : Maison d’Arrêt et de Correction d’Abidjan). Ce n’est pas le chef d’accusation dont j’ai été accusé pour avoir passé deux mois en prison…La question m’a été posée à maintes reprises par des gens et je n’ai pu donner de réponse. Je vais demander à mon Avocat pour qu’il me donne réellement le motif de mon incarcération en prison. Sinon pour ‘’faux et usage de faux’’, on prend facilement un an‘’, a-t-il indiqué.

Le chanteur zouglou a également confié que son expérience carcérale lui a donné une véritable leçon de vie. ‘’Ce sont des choses qu’on ne peut pas expliquer. Ça se vit et ce que j’ai retenu comme leçon, c’est moi seul je sais. Sinon, la prison, ce n’est pas un lieu qu’on peut souhaiter à son pire ennemi. Quand ç'arrive, il faut l’accepter. Mon passage là-bas, au niveau spirituel, j’ai eu le temps de communier avec Dieu. Nous sommes tellement pris par des choses charnelles qu’on oublie Dieu. En prison, voilà un endroit où tous les vices te sont interdits. Tu te retrouves face à toi et c’est le moment où Dieu choisit pour te parler. Quand je me lamentais en prison, quelqu’un m’a approché pour me dire: ‘’Tu es venu passer deux mois en prison et si c’était sur un lit d’hôpital, comment allais-tu te sentir ?’’. J’ai dit : ‘’C’est pire’’ et être à l’hôpital, tu es encore emprisonné deux fois. Non seulement, tu as un mal et ta vie est en danger. On ne peut pas te rendre visite à une certaine heure. Je lui ai répondu encore : ‘’tu as raison. Mieux vaut être en prison pour deux mois que d’être couché sur un lit d’hôpital pour deux mois’’, a expliqué Lunic.