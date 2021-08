Dècès d' Hissène Habré : Alioune Tine exige des explications au Sénégal

Le décès d' Hissène Habré a été annoncé le mardi 24 août 2021. L'ex-dirigeant tchadien est mort au Sénégal à l'âge de 79 ans après avoir été contaminé par la covid -19. Alioune Tine réclame des comptes à l'État sénégalais à la suite de la disparition de l'ancien homme politique qui a dirigé son pays d'une main de fer durant plusieurs années.

Décès d' Hissène Habré : Alioune Tine est "triste"

Hissène Habré n'est plus. L'homme qui a conduit le Tchad du 7 juin 1982 au 1er décembre 1990 a poussé son dernier soupir le mardi 24 août 2021 au Sénégal. Il avait été contaminé par la maladie à coronavirus, a-t-on appris. Selon des sources, l'ancien homme fort de N'djaména avait été conduit dans un hôpital de la capitale sénégalaise.

Hissène Habré qui est soupçonné d'être le responsable de la mort de plusieurs milliers de personnes, avait été condamné à la prison à perpétuité le 30 mai 2016 par le tribunal spécial africain installé à Dakar pour crimes contre l'humanité, viols, exécutions, enlèvements et esclavage.

À l'annonce du décès d' Hissène Habré, Alioune Tine a livré sa réaction à l'Agence de presse sénégalaise. "Je suis triste de cette nouvelle et triste que l’alerte de sa femme et la réaction de quelques organisations de droits humains n’aient pas été entendues par la justice”, a regretté le fondateur du thin thank Afrikajom Center.

Notons que Fatime Raymonde Habré, l'épouse de l'ancien président décédé, avait levé le voile sur la contamination de son conjoint à la covid -19 le 23 août 2021. Pour Alioune Tine, "l’État sénégalais doit ouvrir une enquête sur les circonstances de l’existence de la covid-19 en prison".

Il a également souhaité que désormais les détenus "qui ont droit à la santé et ceux qui ont l'âge et les vulnérabilités de Habré soient vaccinés".