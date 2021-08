FPI: Damana Pickass compare Affi à "un serpent dans notre poche"

Damana Pickass, un des fidèles de Laurent Gbagbo, était présent, samedi dernier à Marcory, dans le cadre d'une tournée d'explication de la décision de l'ex-président ivoirien de créer un nouveau parti politique.

Damana Pickass à propos d' Affi N'guessan: "Nous nous rendons compte qu'on traînait un serpent dans notre poche"

"La décision de créer un nouveau parti n'est pas une décision facile parce que le FPI, c'est une partie de chacun de nous. Si le président Laurent Gbagbo qui revient d'une bataille juridique qu'il a menée contre le monde entier, si le président Laurent Gbagbo, celui-là même qui est l'initiateur du parti, décide d'abandonner l'enveloppe du FPI, c'est qu'il a des raisons fondamentales de le faire. Nous sommes l'âme du Front populaire ivoirien, nous allons donc réincarner l'âme du parti dans une nouvelle enveloppe pour que cette enveloppe-là reflète notre vision, notre état d'esprit", a expliqué Damana Pickass.

Face à ses partisans récemment, Laurent Gbagbo qui est rentré fin juin 2021 en Côte d'Ivoire après une dizaine d'années passées en détention à la CPI à La Haye, a décidé d'abandonner le FPI, parti qu'il a créé dans les années 80, aux mains de Pascal Affi N'guessan. Afin d'éviter une bataille judiciaire sans fin, il a ainsi décidé de mettre sur pied, les semaines à venir, une nouvelle formation politique encore plus grande et ouverte à tous.

« Aujourd’hui, je suis revenu de prison, il nous faut avancer. Je propose : laissons Affi avec l’enveloppe qu’il détient. Nous allons baptiser le FPI autrement. Nous allons continuer à lutter. Le FPI, c’est nous. Nous allons changer de nom. C’est tout », a déclaré l'ancien président, le lundi 9 août dernier. Une décision inattendue qui n'a pas manqué de réjouir son désormais rival, Pascal Affi N'guessan. " Affi avoue que depuis 2010, on ne partageait plus la même vision. Quel sacrilège! Et donc depuis 2010, il nous a laissé tomber, nous n'étions plus sur le même projet, dans la même vision et il a continué de présider la destinée de notre parti alors qu'il a été président de ce parti sur la vision souverainiste, démocratique et c'est en 2021 que nous nous rendons compte qu'on traînait un serpent dans notre poche, mais soyez rassurés. Le cauchemar est terminé (...) Préparez-vous à écrire l'histoire de la Côte d'Ivoire nouvelle par la création de ce nouveau parti qui sera un événement qui va bouleverser l'échiquier politique en Côte d'Ivoire", a réagi Damana Pickass face aux attaques de M. Affi.