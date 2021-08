Mercato : Richarlison arrive, le PSG prêt à transférer Kylian Mbappé

Annoncé au Real Madrid, le Paris Saint-Germain veut pallier un éventuel départ de Kylian Mbappé. Pendant ce temps, Richarlison se positionne.

PSG : À Doha, la porte est ouverte pour un transfert de Kylian Mbappé

Alors que Kylian Mbappé camperait sur ses positions et repousserait chaque offre de sa direction, le PSG serait finalement prêt à vendre le Français si le Real Madrid lui formulait une offre jugée suffisante à ses yeux. Selon la presse espagnole, une offre avoisinant les 120 et 150M€, pourrait être formulée le 30 août prochain, date prévue par Florentino Pérez, président du Real Madrid. Malgré les efforts effectués par Nasser Al-Khelaïfi pour convaincre Kylian Mbappé de signer un nouveau contrat, avec une durée très longue et un salaire largement revu à la hausse, rien n’y fait à une semaine de la fin du mercato.

Le club francilien penserait ainsi à Richarlison (24 ans) afin de pallier une éventuelle issue négative dans le dossier KM7. Le PSG serait déjà entré en contact avec l'entourage de l'attaquant brésilien d'Everton. Ami d'un certain Neymar, ce dernier aurait d'ailleurs soufflé le nom de son compatriote au sein du club parisien. Mais le Real Madrid ne profite pas de ces balbutiements. En effet, Loïc Tanzi a ensuite passé la deuxième couche en révélant que non seulement le club merengue ne bougeait pas le petit doigt, mais qu’en revanche, un autre club avait décidé de tenter sa chance.

Selon RMC, un autre club s’est manifesté de façon concrète ces dernières semaines et il est anglais, a balancé un journaliste du média sans en dire plus sur l’identité de ce club. Il y a de fortes chances que ce soit Liverpool dont les propriétaires ambitionnent depuis longtemps de tenter leur chance pour ravir le champion du monde français au PSG. Mais Manchester United a aussi d’énormes moyens après avoir fait venir Jadon Sancho et Raphaël Varane cet été, avec des propriétaires américains qui rêvent d’un coup d’éclat.

La piste menant à Manchester City est à oublier, car même si les Citizens ont pu se renseigner, il est impossible d’imaginer un accord entre les clubs aux mains de deux états rivaux, le Qatar et les Emirats Arabes Unis. Enfin, Chelsea est également cité, les Blues ayant montré leur capacité financière hors-norme cet été, avec le recrutement de Romelu Lukaku pour 115 ME. Mais la venue du Belge a probablement mis un terme à la possibilité de recruter en plus de cela Kylian Mbappé, qui ne pourra pas changer d’air pour moins de 150 ME. En tout cas, le numéro 7 du Paris SG a fait une touche réelle en Angleterre, et le Real Madrid peut aussi se dire que le danger est de manquer l’opportunité offerte de recruter le champion du monde cet été.