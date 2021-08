Création de son nouveau parti : Laurent Gbagbo nomme Simone

Laurent Gbagbo est engagé dans la création d'un nouveau parti politique. L'ancien chef d'État ivoirien a refusé la confrontation avec Pascal Affi N'guessan à qui il a abandonné le FPI (Front populaire ivoirien). Selon des informations, le "Woody" de Mama a nommé Simone Ehivet Gbagbo pour conduire le comité scientifique du congrès pour la naissance de la nouvelle formation politique.

Laurent Gbagbo tend la main à Simone Ehivet

À la suite de son bruyant divorce avec son ex-Premier ministre Pascal Affi N'guessan, Laurent Gbagbo a annoncé la création d'un nouveau parti politique pour continuer son combat. L'ancien président ivoirien et fondateur du FPI (Front populaire ivoirien) met ainsi fin à trente ans d'une vie et d'une lutte. On apprend auprès d'une source proche du camp Gbagbo que l'ex-détenu de la prison de Scheveningen vient de nommer Simone Ehivet au poste de présidente du comité scientifique devant réfléchir autour de la création du nouveau parti. Notre source précise que la nomination de l'ancienne Première dame figure dans un document d'orientation stratégique dénommé "Projet d'organigramme du congrès".

Selon l'information en notre possession, la deuxième vice-présidente du FPI sera aidée dans sa tâche par Lia Bi Douayoua et le professeur Bohui Hilaire en qualité de rapporteurs. Elle devrait diriger une équipe composée de quinze membres. Sa mission est de coordonner les réflexions techniques des dix commissions thématiques installées. À en croire notre source, le congrès constitutif du futur parti politique de Laurent Gbagbo se tiendra du 2 au 4 octobre 2021. Pour l'heure, le lieu demeure inconnu.

La décision de Laurent Gbagbo de nommer Simone Ehivet à la tête du comité scientifique intervient deux mois après l'annonce de la volonté de l'ancien dirigeant ivoirien de divorcer. Cependant, du côté de l'ancienne Première dame, on apprend que Simone Ehivet "n'est pas encore informée ni consultée pour une telle nomination".