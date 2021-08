Présidentielle 2025 au PDCI-RDA: Jean-Louis Billon déjà contesté

Dr. Charles Koudou, citoyen ivoirien, a réagi suite à la volonté exprimée par l'ancien ministre Jean-Louis Billon, de se porter candidat du PDCI-RDA à l'élection présidentielle de 2025, en remplacement d'Henri Konan Bédié, 84 ans. Pour Dr. Charles Koudou, la Côte d'Ivoire a plutôt besoin d'un "renouvellement de mentalité" que du "renouvellement générationnel".

Dr. Charles Koudou à Jean-Louis Billon: "On peut être jeune, venir au pouvoir et faire pire que les plus âgés"

On ne se positionne pas par rapport aux autres sous prétexte qu’ils sont vieux. Il n’y a pas de limite d'âge en politique. On se positionne par rapport à ses idées, ses projets. Je l’ai déjà dit, la Côte d’Ivoire n’a pas besoin de renouvellement générationnel forcément, mais plutôt de renouvellement de mentalité. On peut être jeune , venir au pouvoir et faire pire que les plus âgés. Notre problème en Afrique et en Côte d’Ivoire c’est qu’on veut se substituer aux autres et faire la même chose. On a vu ce qui s’est passé en 1990. Ils ont lutté pour le multipartisme juste pour qu’ils soient autorisés à se présenter aux élections. Au pouvoir, on les a vus gérer de la même façon que ce qu’ils critiquaient hier.

Non M. Billion, ce que nous attendons de toi et des autres qui sont intéressés à se présenter aux élections, c’est plutôt dire si j’arrive au pouvoir, je vais faire changer les mentalités dans tous les secteurs de la société ivoirienne et les autres pays africains prendront exemple sur nous. Par exemple, proposer de réécrire une nouvelle constitution impersonnelle et équilibrée, changer ou améliorer ce système qui fait la part belle au culte de la personnalité et qui rend fainéants les gens. Une constitution dans laquelle les salaires du président de la république et des présidents des institutions sont fixés d’avance, une constitution à laquelle aucun président n’a accès pour la manipuler, etc.

Améliorer le droit de tous les citoyens devant la loi, lutte contre la corruption, la suppression des péages sur les rares routes que nous avons, construction des gares modernes, construction des autoroutes modernes non payantes reliant toutes les régions du pays, l'adressage des rues, la cherté de la vie, la santé et les services sociaux, rendre l'école plus compétitive, encourager les nationaux aux investissements, délocaliser la capitale à Yamoussoukro pour désengorger la ville d’Abidjan, et par ricochet décentraliser toute l’administration.

Dr. Charles Koudou, Administrateur de la Santé

Consultant en Santé et Développement

Fondateur de la Conscience Nationale pour le Développement (CND)

