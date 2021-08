Côte d'Ivoire : Infectée d' Ebola, la jeune femme totalement guérie !!!

L'apparition, en Côte d'Ivoire, du premier cas de personne atteinte de la fièvre hémorragique à virus Ebola, avait suscité beaucoup d'inquiétude. Mais le ministère de la Santé a annoncé, mardi, que la jeune femme infectée est totalement guérie.

Ebola : « La Côte d'Ivoire est indemne de la maladie si... »

Samedi 14 août 2021, le ministre ivoirien de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle indiquait, dans un communiqué, qu’une « jeune fille âgée de 18 ans de nationalité guinéenne… a quitté Labé en Guinée à destination d’Abidjan par voie routière. Elle est arrivée en Côte d’Ivoire le 11 août et a été diagnostiquée et prise en charge immédiatement… au centre de traitement des Maladies Hautement Epidémiques du Centre universitaire hospitalier (CHU) de Treichville ».

Dès l'apparition du premier cas de la maladie à virus Ebola sur le sol ivoirien, les autorités ivoiriennes ont aussitôt lancé une veille sanitaire afin d'éviter une propagation de la maladie. Outre les doses de vaccin, qui ont été, à ce jour, injectées à 1 420 personnes, le gouvernement ivoirien continue de rechercher les cas contact de cette jeune dame afin de s'assurer qu'aucune autre personne ne porte les germes de l'Ebola.

« Nous sommes au 12e jour de cette recherche de cas contact, aussi bien à Abidjan que dans les autres villes du pays. Mais, tout en cherchant les contacts, nous avons mis en place un dispositif d'alerte précoce : nous avons sensibilisé le réseau du ministère de la Santé et le secteur privé pour pouvoir rapidement détecter tout nouveau cas de fièvre que nous appelons "non-palud"... », a précisé Serge Eholié du Comité de veille sanitaire.

La bonne nouvelle, c'est que, un autre communiqué du ministère de la Santé, paru le mardi 24 août, fait état de ce que la jeune femme malade d'Ebola est guérie. Quand bien même elle continue d'observer le temps d'incubation du virus, pour s'assurer de sa parfaite guérison.

« Virologiquement, elle est guérie », a poursuivi le collaborateur du ministre Pierre Dimba, puis, il ajoute : « Et, à compter de ce jour, et après discussion avec nos partenaires techniques, l'OMS en particulier, nous faisons le décompte des 42 jours à partir desquels on pourra dire que la Côte d'Ivoire est indemne de la maladie si nous n'avons pas de nouveaux cas. »