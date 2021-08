Déféré au parquet, Al Moustapha : "Je sais qui est derrière ça"

Al Moustapha, interpellé le mercredi 25 août 2021, à la suite d'une plainte du sénat ivoirien, a été conduit au parquet. La veille de sa convocation par la gendarmerie, l'homme d'affaires ivoirien a déclaré dans une vidéo, connaître l'identité de l'instigateur de son arrestation.

Al Moustapha : "J'irai dignement en prison"

Touré Moustapha, plus connu sous le nom Al Moustapha, est dans les mailles du filet de la justice ivoirienne. Convoqué à la gendarmerie le mercredi 25 août 2021, "Don Muchacho" a été finalement déféré devant le parquet d'Abidjan après une garde à vue. L'ex-membre de la galaxie patriotique de Charles Blé Goudé est visé par une plainte du Sénat ivoirien "pour avoir vendu frauduleusement des bons d'exonération des sénateurs, évalués à plus de 100 millions de F CFA".

Dans une vidéo tournée le mardi 24 août 2021, Al Moustapha s'est prononcé sur cette affaire. "Je fais cette vidéo pour vous dire que j'ai été convoqué à la gendarmerie et je vais m'y rendre. Il se peut que j'aille en prison. Si vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai été déféré en prison", a soutenu l'opérateur économique. Le conjoint de Bakayoko Lathy Fanta, première dauphine Miss Bouaké 2018 et seconde dauphine Miss Côte d'Ivoire 2018, a laissé entendre qu'il connait l'identité de la personnalité qui se cache derrière ses déboires avec la justice.

"Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais je sais qui est derrière. Après le décès de l'ex-Premier ministre, qui était tout pour moi, qui était ma vie, qui était un papa pour moi, qui était ma moitié, je savais que ce jour allait arriver. Ils sont allés deux ans, trois ans en arrière, chercher d’anciennes affaires pour pouvoir me faire convoquer. La prison est faite pour les hommes. Ne soyez pas inquiets, je ne peux pas vous laisser sans nouvelles (...) j'irai dignement en prison. Je ne veux pas salir quelqu'un. Je préfère mourir que de salir quelqu'un. Après mon émission sur NCI la semaine dernière, j'ai reçu quelques messages de personnalités haut placées", a lâché Al Moustapha.