Brassivoire offre Yodé et Siro et S. Beynaud aux vacanciers de l’intérieur du pays

Brassivoire, à travers sa marque Ivoire, la bière de la fierté nationale et de l’enjaillement, sillonnera plusieurs villes de l’intérieur du pays respectivement les villes de San-Pédro, Korhogo, Divo, Daloa et Daoukro.

La marque Ivoire de Brassivoire à la conquête de la Côte d'Ivoire

Pour cette première étape, ce Road Trip Ivoire dénommé « On Connait Chez Nous » vise à permettre aux populations des quatre coins de la Côte d’Ivoire (Nord, Centre, Est et Ouest) de vivre des moments inoubliables avec les Ambassadeurs de la marque Ivoire.

Brassivoire entend célébrer et valoriser la culture ivoirienne qui demeure au centre des préoccupations de sa marque IVOIRE. De la côtière à la partie septentrionale de la Côte d’Ivoire en passant par le Centre et l’Est, les identités musicales culturelles de notre pays que sont le Zouglou et le Coupé-Décalé seront célébrées.

Serge Beynaud, figure de proue du Coupé-décalé et Yodé & Siro, les ‘’papes’’ du Zouglou, tous Ambassadeurs de la marque Ivoire, offriront des instants d’Enjaillement à nos populations. Découverte de la localité visitée, animation Wôyô, Meet & Greet, et concerts… c’est tout un concentré d’ingrédients réunis pour valoriser les valeurs culturelles ivoiriennes.

IVOIRE, en initiant cette tournée de joie et de bonheur entend marquer de son empreinte la fin de la période des vacances

Coup de démarrage, ce samedi 28 août avec San-Pédro qui ouvre le bal. Suivront ensuite Korhogo le 04 Septembre, Divo le 11 septembre, Daloa le 18 septembre et l’apothéose à Daoukro le 25 septembre prochain.

À propos de Brassivoire:

Brassivoire est une société anonyme née de la joint-venture entre deux grands groupes, notamment HEINEKEN (51%) et CFAO (49%).

Elle est spécialisée dans la production et la commercialisation de bières et de boissons non alcoolisées.

Brassivoire dispose d’un capital de 37.282.000.000 FCFA.

Installée depuis 2015 en Côte d’ivoire par la pose de la première pierre de sa brasserie, le 25 septembre 2015 au PK 24, zone industrielle au nord d’Abidjan, Brassivoire a lancé sa première bière brassée en Côte d’Ivoire appelée « Ivoire », le 14 novembre 2016.

Officiellement inaugurée le 05 avril 2017 par les hautes autorités gouvernementales et les dirigeants des Groupes Heineken et CFAO, Brassivoire représente un investissement de 100 milliards de FCFA, soit environ 150 millions d’euros, pour une capacité de production de 1,6 million d’hectolitres de bière par an.

Après quasiment cinq années d’existence, Brassivoire a révolutionné le marché de la bière en Côte d’Ivoire et possède aujourd’hui dans son portefeuille, cinq marques de très grande qualité, notamment Ivoire (Classique, Spéciale et Black), Heineken, Desperados, Rhino Energy Malt (boisson énergétique sans alcool) et Smirnoff Ice (pre-mix à la vodka aromatisée au citron).

Brassivoire compte aujourd’hui plus de 250 employés, 02 lignes d’embouteillages et participe au bien-être des communautés de la Côte d’Ivoire à travers sa politique RSE dénommée « Brew a Better World » (Brassons un Monde Meilleur).