Covid -19 : Les inquiétudes de l'ancien ministre Gnamien Konan

En Côte d'Ivoire, selon le point de la situation covid -19 du jeudi 26 août 2021, 261 nouveaux cas ont été signalés. Pour sa part, Gnamien Konan, ancien ministre ivoirien de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, n'a pas hésité à exprimer ses inquiétudes devant la propagation de la maladie à coronavirus.

Gnamien Konan : "La covid existe..."

Pierre Dimba, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, a annoncé jeudi 21 août 2021 que la Côte d'Ivoire a enregistré 261 nouveaux cas de covid sur 4 528 échantillons prélevés soit 5,6 % de cas positifs, 70 guéris et 2 décès. Ainsi, à la date du 26 août 2021, la Côte d’Ivoire compte donc 54 299 cas confirmés, dont 52 904 personnes guéries, 415 décès et 980 cas actifs. Il révèle par ailleurs que le nombre total d'échantillons est estimé à 880 168.

À en croire les propos de Pierre Dimba, le 25 août, 4 526 doses de vaccin ont été administrées soit un total de 1 297 822 doses du 1er mars au 25 août. En outre, le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la COVID-19 est gratuite et volontaire.

Au regard de la situation sanitaire qui frappe le monde, Gnamien Konan n'a pu s'empêcher d'exprimer ses inquiétudes auprès de l'OMS (Organisation mondiale de la santé). "Je ne suis ni complotiste ni antivax. La covid-19 existe. Je l’ai eue et elle tue, je vois. Mais j’ai 2 questions pour #l’OMS : de combien le taux de mortalité a-t-il augmenté dans le monde depuis le début de la COVID-19 ? Pourquoi l’Afrique subsaharienne est si peu affectée ?", a écrit l'ex-directeur général des douanes ivoiriennes sur son compte Twitter. Pour le président de la Nouvelle Côte d'Ivoire (NCI), un parti politique d'opposition, ne pas répondre à ces deux questions est très proche d'une faute professionnelle.