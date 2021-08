Laurent Gbagbo annoncé chez Alpha Condé: Goëtzinger le nargue

Laurent Gbagbo effectuera bientôt une visite en Guinée auprès de son ami Alpha Condé. En attendant le départ de l'ex-chef d'État ivoirien pour Conakry, Geneviève Goëtzinger, proche de Pascal Affi N'guessan, a réagi à cette information.

Quand Goëtzinger compare Laurent Gbagbo à Alpha Condé

Revenu en Côte d'Ivoire le jeudi 17 juin 2021, après dix longues années passées à La Haye, Laurent Gbagbo n'a pas perdu de temps pour mener des activités. Le fondateur du FPI (Front populaire ivoirien), le parti qu'il a finalement cédé à Pascal Affi N'guessan, a échangé avec Henri Konan Bédié (HKB). En visite récemment à Daoukro, ville natale du président du PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire), le "Woody" de Mama avait tenu à exprimer sa gratitude à son ancien rival pour l'avoir soutenu durant son incarcération à la prison de Scheveningen.

Peu de temps après sa rencontre avec HKB, Laurent Gbagbo a été reçu en audience par le président ivoirien Alassane Ouattara. C'était le mardi 27 juillet 2021. "Nous sommes des amis depuis des années. J'en suis ravi. C'est surtout le peuple de Côte d'Ivoire qui attendait cela avec beaucoup d'impatience. Maintenant, c'est chose faite", a affirmé le chef de l'État après l'audience. "Je suis très heureux des discussions parce qu'elles étaient détendues. Je suis fier de ça. J'ai souhaité que de temps en temps on puisse avoir ce genre de rencontre", s'est, à son tour, exprimé l'époux de Simone Gbagbo.

Dans l'agenda de Laurent Gbagbo, il est prévu une visite en Guinée, le pays de son ami Alpha Condé, actuellement au pouvoir. Cela n'a pas échappé à Geneviève Goëtzinger, une proche de Pascal Affi N'guessan. "#LaurentGbagbo bientôt en visite privée [email protected] Comme lui, le président #Guinee a autrefois cultivé une image d’opposant soucieux d’affermir la démocratie. Comme lui, ça, c’était autrefois. #CIV225 @p_affi @bahourykigna @Cellou_UFDG @bokarly qui se ressemble …", a tweeté l'ancienne directrice de RFI.

Dans la bataille pour le contrôle du FPI qui opposait Laurent Gbagbo à Affi N'guessan, l'ex-journaliste française ne manquait pas de tacler l'historien ivoirien et ses partisans, les GOR (Gbagbo ou rien). À travers des sorties sur les réseaux, elle a pris fait et cause pour le député de Bongouanou.