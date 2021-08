Manchester City: Accusé de viol, Benjamin Mendy mis aux arrêts

Benjamin Mendy, défenseur français de Manchester City, champion du monde 2018, est détenu depuis ce vendredi en Angleterre. Ce qui est reproché au footballeur.

Benjamin Mendy a de sérieux problèmes

Le défenseur français évoluant à Manchester City, champion du monde 2018 avec la France, Benjamin Mendy, a de sérieux problèmes avec la justice anglaise présentement. En effet, le footballeur de 27 ans est sous le coup de quatre chefs d'accusation pour viol et agressions sexuelles qui auraient été commis à son domicile entre octobre 2020 et août 2021. Les faits présumés concernent trois personnes dont une mineure. Cette procédure judiciaire a été initiée par des plaintes déposées par trois personnes âgées de plus de 16 ans.

Mendy a donc été présenté devant un magistrat de Chester, localité située dans le Nord-est de l'Angleterre, ce vendredi. Et il a formellement nié les faits qui lui sont reprochés. Les médias occidentaux informent que l'affaire a été renvoyée devant la Cour de la couronne, un tribunal pénal de première instance, qui l'entendra le 10 septembre prochain.

Mais pendant ce temps, le virevoltant latéral gauche sera enfermé. Il a été placé en détention provisoire malgré les actions de Chris Stables, l'avocat du joueur, qui a demandé la mise en liberté sous caution de son client. Ce qui a été refusé. Il a donc quitté le tribunal escorté par deux policiers qui l'ont conduit directement à la prison HMP Altcourse à Liverpool.