Titrologie: Gbagbo infantilise les Wê, Serey Doh dans tous ses états

Titrologie-La rencontre prevue ce samedi entre l'ex-président Laurent Gbagbo et les populations Wê, originaires des régions du Guémon et du Cavally, est l'actualité majeure de ce samedi 28 août 2021.

Titrologie du samedi 28 août 2021: "En rage contre la visite des Wê à Mama, le ministre Serey Doh dans tous ses états"

Joie et colère s'entremêlent à la rencontre de ce samedi 28 août 2021 à Mama entre Laurent Gbagbo et les populations guéré et wobê des régions du Guémon et du Cavally. "En rage contre la visite des Wê à Mama : Le ministre Serey Doh dans tous ses états", informe le Nouveau Réveil ".

"Ce n'est pas à nous de nous rendre à Mama", déclarent des chefs Wê à la Une de Le Patriote. Le Matin a, quant à lui, recueilli les propos des chefs traditionnels Wê, prétendument menacés par des cadres du parti du président Alassane Ouattara, suite à leurs envies d'honorer le rendez-vous avec Laurent Gbagbo, ce samedi.

" Personne ne peut nous menacer", lit-on des propos de M. Goué Patrice, chef central de Bangolo. "Aucun militant du RHDP ne nous a menacés", soutient Coulayes Victor, chef central du Cavally. "Les émissaires de Gbagbo croient que c'est comme ça on fonctionne", a, pour sa part, réagi le chef central du Cavally, Guéhi Viehi Victor.

Le journal Le Patriote qui reprend également les propos de la ministre Anne Ouloto, indique : " Les proches de Gbagbo infantilisent les Wê", écrit le canard. Tandis que le Nouveau Réveil annonce une grande communion entre l'ancien président et ces populations Wê qui, faut-il le rappeler, ont payé un lourd tribut lors de la crise poste électorale de 2010-2011.