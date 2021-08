Zouglou: Petit Denis de retour en France, ses fans en joie

L’artiste zouglou, Petit Denis, a quitté la Côte d'Ivoire pour rejoindre la France. Une nouvelle accueillie avec beaucoup de joie par de nombreux observateurs.

Petit Denis en séjour en France

Petit Denis a longtemps trainé la réputation d’un accroc à la drogue et autres stupéfiants. Après des cures de désintoxication en Côte d’Ivoire et à l’extérieur du pays, l’artiste était toujours retombé dans les mêmes travers.

Début 2019, le promoteur de spectacles ivoirien vivant en France, Dao l'argent, décide de donner une nouvelle orientation à la vie de Denco. Ainsi, il fait partir le chanteur zouglou au pays d'Emmanuel Macron, où le zouglouman subit une nouvelle cure de désintoxication.

Invité en décembre 2019 sur France 24, Denco affirmera avoir mis fin à sa consommation de drogue. Une décision qui aura eu un impact plus que positif sur sa santé puisque l'artiste apparaît beaucoup plus rayonnant dans ses photos et vidéos publiées sur la toile, contrairement à l’état très amaigri que l’on avait pu voir de lui lorsqu’il regagnait la France en début d’année 2019.

En mars 2020, le promoteur de spectacles Dao l'argent et Petit Denis arrivent à Abidjan pour un concert au Palais de la Culture. Mais les choses vont mal se passer. Le parrain de l'événement, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly décède brusquement en juillet de la même année. L'événement est suspendu en raison de la Covid-19.

Dao l'argent retourne donc en France, et Denco, lui, reste à Abidjan. Mais le chanteur retourne, quelques semaines plus tard, à ses vieux démons comme il l'a lui-même reconnu lors d'un passage à l’émission Peopl'Emik.

De son côté, Dao l’argent a mis tout en oeuvre afin que Denco puisse retourner à Paris. Et c'est désormais chose faite puisque l'enfant de Gbatanikro est arrivé en France le vendredi 27 août 2021 pour une série de spectacles, apprend-on.

De nombreux internautes se réjouissent déjà de voir Petit Denis quitter la Côte d’Ivoire car ils espèrent que l'artiste restera en France pendant un long moment afin d’abandonner définitivement la drogue.

''Maintenez-le là-bas, attachez-le si vous voulez, mais qu'il ne vienne pas à Abidjan içi '', a plaisanté un internaute.