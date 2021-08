Charles Blé Goudé, ses proches s'activent pour son retour à Abidjan

Acquitté définitivement dans son procès à la Cour pénale internationale (CPI), Charles Blé Goudé n'a qu'une seule obsession : rentrer en Côte d'Ivoire pour prendre une part active à l'édification de la Nation ivoirienne.

Charles Blé Goudé à « Abidjan dans les semaines prochaines (!?) »

Charles Blé Goudé est en attente de son passeport, dont il a fait la demande auprès des autorités ivoiriennes, en juillet dernier. L'ancien leader des jeunes patriotes entend en effet emboiter le pas à son mentor et ex-codétenu, Laurent Gbagbo, qui a regagné Abidjan, la capitale économique ivoirienne, le 17 juin 2021, à coup de tractations avec les autorités ivoiriennes.

Le Président Alassane Ouattara avait d'ailleurs annoncé, au lendemain de la décision de la Chambre d'appel de la CPI, que ses compatriotes, Gbagbo et Blé Goudé, peuvent rentrer en Côte d'Ivoire, « quand ils le souhaitent ». Mais depuis, le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (COJEP) est encore à La Haye, où il attend le quitus du pouvoir d'Abidjan pour faire ses bagages et rentrer au bercail.

Fadi El-Abdallah, porte-parole de la Cour de La Haye avait avoué à demi-mot que le greffe de la CPI est en contact avec les autorités politiques de la Côte d'Ivoire pour trouver un modus vivendi à propos du retour sécurisé de l'ancien ministre de la Jeunesse du dernier gouvernement de Gbagbo Laurent. Aussi, apprend-on de Jeune Afrique : « Ses proches se disent optimistes et espèrent le voir gagner Abidjan dans les prochaines semaines. »

Ses proches collaborateurs sont, pour ce faire, à pied d'oeuvre auprès des autorités ivoiriennes, pour trouver un accord avec Abidjan, afin d'ouvrir les frontières ivoiriennes. Qui ne se souvient de la délégation conduite par Me N'Dry Claver, avocat de Blé Goudé, auprès de Kouadio Konan Bertin (KKB), ministre ivoirien de la Réconciliation et de la Cohésion sociale, afin de transmettre, par son canal, un message au Président Ouattara.

Le confrère JA indique par ailleurs que d'autres cadres de COJEP, notamment Saraka Norbert, Hyacinthe Nogbou, et même Solange Bende Affoua, l'épouse de Blé Goudé, sont sur le terrain pour faire bouger les lignes.