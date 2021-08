AfroBasket 2021: La Côte d’Ivoire humilie le Mali, la Guinée surprend l'Egypte

La Côte d’Ivoire, éliminée dès la phase de groupes il y a quatre ans, se rapproche des quarts de finale de l’ AfroBasket 2021. Après avoir battu le Kenya lors de la première journée, les Ivoiriens ont récidivé face au Mali (90-67). Ce samedi, la Guinée a dompté l’Égypte pour l’honneur.

AfroBasket 2021 / Mali - Côte d'Ivoire: Matt Costello, bourreau des basketteurs maliens

Les Éléphants n’ont laissé aucune chance aux Maliens grâce en partie à un excellent Matt Costello, meilleur marqueur du match avec 25 points et 12 rebonds.

La Côte d’Ivoire devra s’imposer lors de la dernière journée contre le Nigeria pour obtenir son ticket pour les quarts de finale. Ivoiriens et Nigérians sont actuellement co-leaders de ce groupe C après le succès des D-Tigers contre le Kenya (71-55). L’équipe qui perdra cette rencontre dimanche terminera deuxième de la poule et devra donc passer par un tour de barrages, équivalent à un huitième de finale.

Le Mali jouera de son côté une petite finale contre le Kenya pour prendre la troisième place synonyme aussi de barrages.

Ce samedi matin, un autre match de ce Championnat d'Afrique de basket-ball opposait, pour cette troisième journée, les Guinéens qui voulaient gagner pour l’honneur aux Egyptiens. Après deux défaites consécutives, la Guinée s’en sort avec une victoire 86-78 face à l’Égypte.

L’écart s’est fait en première mi-temps. Les Guinéens démarrent pied au plancher avec notamment un Cedric Mansaré en feu. Le numéro 10 a d’ailleurs fini meilleur marqueur du match avec 25 points. A la fin de la première mi-temps, la Guinée était devant de 13 points. Score : 48 à 35.

La Guinée se contente de gérer la deuxième mi-temps. Les Égyptiens, emmenés par leur meilleur marqueur Ehab Saleh (21 points) grignotaient quelques points. Cela était cependant insuffisant pour revenir au score. La Guinée sauve ainsi l’honneur en gagnant de 13 points, 86-78. L’Égypte quant à elle, doit attendre le match entre la Centrafrique et la Tunisie pour connaitre son sort.