Covid -19 : Le Togo atteint le record de 339 cas en un jour

Le point de la situation covid -19 au Togo du samedi 28 août 2021 révèle que 339 personnes sur 2 428 ont été testées positives. Ce chiffre qui n'a jamais été atteint depuis l'apparition de la pandémie dans le pays, porte ainsi le nombre total de cas à 21 037.

Covid -19 : Le nombre de cas a flambé samedi au Togo

Le premier cas de covid -19 a été déclaré au Togo le 6 mars 2020. Samedi 28 août 2021, selon les chiffres fournis par les autorités togolaises, le pays a connu son chiffre le plus élevé en termes de personnes déclarées positives par jour. En effet, ce sont 339 individus qui ont été testés positifs sur un total de 2 428. Désormais, le nombre total de cas positifs passe à 21 037 à cette date. Un tel record n'a jamais été atteint depuis le déclenchement de la maladie dans le pays.

Par ailleurs, le gouvernement du Togo précise que sur 74 cas parmi les contacts,11 femmes et 10 hommes viennet de la préfecture d’Agoè, 9 femmes et 12 hommes de Golfe, 2 femmes et 2 hommes de la préfecture des Lacs, 3 femmes et 4 hommes de la préfecture de Vo, une femme de la préfecture de Yoto, 2 femmes de Zio, une femme et 6 hommes de Bas-Mono, une femme de la préfecture de Kloto, une femme et 3 hommes de la préfecture de Sotouboua , un homme de Tchaoudjo, 3 femmes et 2 hommes de la préfecture de Tchamba.

Cent trois (103) guéris ont été enregistrés portant le nombre total de patients guéris de covid-19 à 16 584. En outre, trois décès ont été enregistrés portant le nombre total de décès à 180. Le nombre de cas actifs est de 4 273. Un total de 458 626 tests de laboratoire a été effectué sur toute l’étendue du territoire national, rapporte le gouvernement togolais.