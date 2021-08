Football: L'académie Amadou Diallo devient AFAD du Plateau

Le Maire du Plateau, Jacques Ehouo, a décidé de soutenir de manière effective, le club de football, Afad. Ce qu'il s'est passé le vendredi.

L'Afad et la mairie du Plateau désormais partenaires

Une convention de partenariat entre l'académie de football Amadou Diallo (Afad) et la maire du Plateau, a été signée, vendredi 26 août 2021.

Une convention qui devrait permettre de faire davantage, la promotion de la cité des affaires mais également de développer ce club qui a officiellement été baptisé Afad du Plateau.

Au nom du président du comité exécutif de l'Afad, Jacques Anouma a expliqué que ce partenariat vise à ameliorer l'environnement économique du club, à renforcer son management et à améliorer ses résultats.

Il a également indiqué que cette convention fait du député-maire de la Commune du Plateau, Jacques Ehouo, le 3e vice-président de l'Afad.

''Ce partenariat va nous ouvrir de nouveaux horizons vers un avenir meilleur ... Cette convention est une évolution positive dans la vie du club.... Dans les 3 années à venir, vous aurez au Plateau, un club phare qui va vous représenter dignement'', a expliqué l'ancien président de la Fif (fédération ivoirienne de football).

Quant au maire Jacques Ehouo, il a fait savoir que cette convention s'inscrit dans la continuité des actions de l'ancien maire du Plateau, Akossi Bendjo, de soutenir l'Afad. Mieux, Jacques Ehouo a décidé de multiplier la subvention annuelle allouée au club.

''Nous sommes passés de 10 à 20 millions. Nous avons inscrit 75 millions en 2023 et 100 millions en 2024. On ne veut pas avoir une implication superficielle.... L'objectif, c'est faire en sorte qu'on ait un grand club au niveau local et africain dans les 3 années à venir'', a expliqué le Député-Maire.

Jacques Ehouo a également manifesté la volonté de s'investir davantage dans le sport au niveau de sa commune. Il a donc annoncé la construction d'un centre handisport pour permettre aux jeunes de ladite commune, de vivre leurs passions.