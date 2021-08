Côte d'Ivoire: Une ville moderne en création au bord du fleuve Comoé

Victoire Immobilier vient d'acquérir le projet de lotissement d’une nouvelle ville moderne de 6000 hectares, au bord de la Comoé à Andou-M’Batto (Grand Abidjan).

Le village d'Andou-M’Batto confie un vaste projet de lotissement à la société Victoire Immobilier au bord de la Comoé

« Je suis un homme heureux et comblé de joie. J’ai travaillé avec les propriétaires terriens, nous avons trouvé une entreprise solide et crédible, Victoire Immobilier, dirigée par M. Arnaud Essoh, son directeur général, avec qui nous bâtirons la ville nouvelle », a déclaré le chef Nanan Odje Ako Robert.

C'était le jeudi 27 août 2021 lors de la signature d'une convention de lotissement de 6000 hectares de terrain, entre le village de Andou-M’Batto et Victoire Immobilier, en présence de maître Fofana Moussa, notaire. Selon des informations, c’est l’un des plus importants projets d’aménagement fonciers de ces dix dernières années en Côte d’Ivoire.

Ce projet qui démarrera dans quelques jours, consiste à créer une ville nouvelle ville moderne et écologique, sur 6000 hectares, pour résorber le déficit en logements de la capitale économique. « Je voudrais sincèrement vous dire merci de m’avoir fait confiance. C’est une opération que nous allons commencer et achever ensemble, main dans la main, pour faire quelque chose de magnifique. Que Dieu soit avec nous et qu’il nous conduise », a affirmé, pour sa part, Arnaud Essoh, directeur général de Victoire Immobilier.

Andou-M’Batto est un site paradisiaque, situé au bord de la Comoé, l’un des fleuves les plus beaux de la Côte d’Ivoire et à proximité de Grand-Bassam. La cérémonie de signature avec Victoire Immobilier, fait suite à un conseil de village, validé par un procès-verbal signé par toutes les forces vives du village et organisé à Andou-M'Batto, quelques semaines auparavant.

Les signataires de la convention étaient composés du chef du village de Andou-M'Batto, Nanan Odje Ako Robert, du président du Collectif des propriétaires terriens, Niangui Niangui, du président du Comité de suivi du projet, par ailleurs président de la Mutuelle des cadres du Village, Dindji Obouo Joseph.

Entreprise citoyenne ivoirienne ayant une succursale en France, des représentations régionales à Bouaké et à Yamoussoukro et bientôt un siège au Burkina Faso (Ouagadougou), Victoire Immobilier met à la disposition des acquéreurs, à des prix promotionnels, un de ses sites phares à 2 kilomètres du pont de Moosou, dans cette même localité, située entre le fleuve Comoé et la lagune Ebrié.