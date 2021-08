Malika Kamara élue Présidente de Côte d'Ivoire Alumni Exchange Program (AEP-CI)

La journaliste et spécialiste en communication, Malika Kamara, a été élue, samedi 28 août 2021, présidente du bureau exécutif de Côte d'Ivoire Alumni Exchange Program (AEP-CI), pour un mandat de trois (3) ans. Elle a obtenu 253 voix, soit 67,6% des suffrages exprimés, suivie de Soma Bola Ismaël (61 voix, soit 16,3%) et de Adi Kouamé Aubin (53 voix, soit 14,2%).

Bonne nouvelle pour Malika Kamara

L’élection a eu lieu en ligne en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19 et a enregistré la participation des alumni établis sur l'ensemble du territoire national. Le comité électoral était présidé par l'avocate Me Khaudjis-Offoumou Françoise. Les résultats du scrutin ont été proclamés samedi 28 août, en début de soirée.

« L'élection sest déroulée conformément à larticle 17 des statuts et la candidate Malika Kamara, ayant obtenu la majorité absolue des voix, est déclarée élue présidente du bureau exécutif de Côte d’Ivoire Alumni Exchange Program (AEP-CI), pour un mandat de 3 ans », a lu la présidente Me Khaudjis-Offoumou Françoise assistée de Me Traoré Drissa.

Sur 2381 votants, 379 alumni ont pris part au vote avec 5 bulletins nuls. L'élection du président du bureau exécutif avait lieu en même temps que celle des commissaires aux comptes. Les deux candidats en lice, Kassaraté Gilles et Amani Stephanie Axelle, ont obtenu 326 voix, soit 87,2% des suffrages exprimés. Ils ont été déclarés élus commissaires aux comptes pour un mandat de 3 ans.

La campagne électorale s'était déroulée dans un esprit fair-play salué par tous les participants. Dans un message vidéo ayant suivi la proclamation des résultats, la présidente élue a dit « mesurer l'ampleur de la tâche et les exigences de la mission ». « Cest ensemble, dans une unité daction, que nous relèverons les défis même les plus difficiles », a énoncé Malika Kamara.

Dans les jours à venir, la présidente de l'AEP-CI devra présenter un bureau qui reflète la diversité des différents programmes des alumni. L'AEP-CI réunit les anciens bénéficiaires des bourses du Département d'État américain. Ils sont répartis à travers plusieurs programmes : Ivlp, Fulbright, Humphrey, Yali, Susi, Access, Ccip, Mwf, Sport exchange, Tea, Paylp.

L'AEP-CI aidera au renforcement de la coopération ivoiro-américaine. Elle s'emploiera également à mettre en œuvre des actions socio-économiques en faveur des communautés ivoiriennes.

L'Assemblée générale constitutive de l'AEP-CI a eu lieu le samedi 10 juillet 2021 à l'American Space, à l’Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan.