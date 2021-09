NCI - Abbé Norbert Abékan: "J'en appelle à la responsabilité de tous"

Abbé Norbert Abékan, prêtre catholique et Ambassadeur de la Chaire Unesco pour la Culture de la Paix, a réagi à la polémique née de la diffusion sur la télé NCI, d’une démonstration de viol. Le Secrétaire Exécutif National nommé de la Commission épiscopale Justice, Paix et Environnement, s'associe à la vague d'indignation suscitée par cette affaire et espère que ce grave incident obligera les mis en cause, animateur et chaine de télévision, à faire leur autocritique à l'avenir.

Abbé Norbert Abékan: "Je suis outré par un tel contenu à la fois méprisant et irrespectueux pour la femme"

Je m'associe à cette vague d'indignation pour, à mon tour, m'insurger et condamner avec la dernière énergie cette émission télévisée de la chaîne NCI sur le viol qui froisse notre sensibilité. En tant que prêtre et fondateur de l'Association des Femmes de l' Eglise catholique de Côte d'Ivoire, je suis outré par un tel contenu à la fois méprisant et irrespectueux pour la femme. Le viol, comme toutes les formes d'abus, est un sujet extrêmement délicat qu'il convient d'aborder avec sérieux surtout sur une chaîne de télévision censée éduquer. L'aborder avec légèreté, c’est faire preuve de mépris pour les femmes en général et en particulier pour celles qui en sont victimes et qui en sont à jamais marquées.

En effet, une fille ou une femme qui a subi un viol, et que le crime est connu, est l'objet de stigmatisation, d'exclusion sociale et se trouve être mise au ban de la communauté. Les conséquences sociales du viol sont des épreuves lourdes à porter au quotidien par la victime. Les traumatismes psychiques et physiques le sont tout autant. Pour de nombreuses victimes de viol, il est extrêmement difficile de surmonter ce drame, ainsi que la honte et les menaces. Voilà pourquoi, la théâtralisation sans compassion de la brutalité qu’elles ont subie vient comme pour réveiller des douleurs complexes. Pour l'opinion avisée, une telle attitude est grave, absurde et ignoble. C'est ce qui explique ces nombreuses indignations et dénonciations depuis la diffusion de l'émission incriminée.

"Je ne doute pas que ce grave incident les obligera à faire leur autocritique pour l'avenir"

Par ailleurs, je salue la réaction de la direction générale de la chaine ainsi que le présentateur de l'émission pour les excuses présentées. Prenant ainsi la pleine mesure du choc provoqué par le contenu de ce programme. Je ne doute pas que ce grave incident les obligera à faire leur autocritique pour l'avenir. À la banalisation des mœurs, il est grand temps d'opposer de valeurs morales fortes. Réinjecter substantiellement des principes intangibles forts dans notre société en perte de repères sera le gage de son développement harmonieux et authentique.

C'est le même combat que mène, à juste titre, le pape François dans l'Église Catholique marquée depuis quelques années par des scandales honteux. Car, pour le Saint-Père, la douleur des victimes des abus et des violences sexuelles mérite respect. Pour finir, j'en appelle à la responsabilité de tous : décideurs politiques, chefs traditionnels, leaders religieux, éducateurs, leaders d'opinions etc. Ensemble, construisons une société des valeurs et de confiance afin d'offrir aux générations futures un bon héritage.

Bon mois de septembre à tous et à chacun.

Abbé ABEKAN Norbert-Éric,

Ambassadeur de la Chaire Unesco pour la Culture de la Paix.

Secrétaire Exécutif National nommé de la Commission épiscopale Justice, Paix et Environnement.