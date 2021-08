Cherté de la vie : Souleymane Diarrassouba proroge la fin de la solde

La flambée des prix des produits de première nécessité a exacerbé la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Souleymane Diarrassouba avait alors annoncé une période de vente soldes du 10 au 31 août 2021. Cette échéance vient d'être prorogée de cinq (5) jours.

Cinq jours en plus pour la période de solde, selon le ministre Souleymane Diarrassouba

Dans un communiqué dont Afrique-sur7 a reçu copie, Souleymane Diarrassouba, Ministre du Commerce et de l’Industrie, informait l’ensemble des opérateurs économiques que, « conformément aux dispositions du décret n°2013-167 du 06 mars 2013 portant organisation des ventes soldes et autres formes de ventes équivalentes, la deuxième période réglementaire dédiée à l’organisation des ventes soldes de l’année 2021 aura lieu du 10 au 31 août 2021 ».

A cet effet, les entreprises commerciales et autres professionnels du commerce désireux d'organiser des ventes soldes se devaient de se conformer aux règles et dispositions prescrites dans le cadre réglementaire requis. « Des équipes du Ministère du Commerce et de l’Industrie procéderont à des contrôles en vue de s’assurer de l’application effective desdites dispositions », avait prévenu le ministre.

Cette vente solde intervient alors que de nombreux de grande consommation, notamment le riz, l'huile, le lait, pour ne citer que ceux-ci, connaissent une hausse de prix. Le solde étant une vente des articles au rabais bien réglementée par la loi, le ministre Souleymane Diarrassouba a donc décidé de proroger l'échéance de cinq jours supplémentaires afin de permettre à davantage de consommateurs d'aller faire leurs emplettes à moindre coût.

« Le Ministre du Commerce et de l’Industrie a le plaisir d’informer l’ensemble des acteurs économiques (commerçants et professionnels) et consommateurs que la date de clôture de la deuxième période légale des ventes soldes, initialement prévu pour le mardi 31 août 2021, est exceptionnellement reportée au dimanche 05 septembre 2021 », peut-on lire dans un nouveau communiqué de ce département ministériel.