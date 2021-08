Affaire viol à la télé: Yves de Mbella et NCI s'expliquent et s'excusent

Après la diffusion d’une émission fortement critiquée par l’opinion publique, la chaine de télé NCI et l’animateur Yves De Mbella ont présenté leurs excuses.

Yves de Mbella: "Je suis sincèrement désolé d'avoir choqué en voulant sensibiliser. J'ai FAUTÉ!"

La Nouvelle chaîne ivoirienne (NCI) est au cœur d'une vive polémique qui alimente les réseaux sociaux depuis quelques heures. En effet, l'animateur camerounais Yves De Mbella a invité sur son plateau, un ex-détenu de la Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan (MACA), venu faire des confessions sur son ancienne vie de violeur. Ce dernier a même été invité à faire une démonstration de viol sur un mannequin femme. La vidéo de cette scène a été publiée sur la toile, suscitant l'indignation générale de plusieurs internautes. Face à cette vague d’indignation suscitée par cette émission, l’animateur Yves de Mbella a publié un texte sur sa page Facebook pour présenter ses excuses.

‘’ Je suis sincèrement désolé d'avoir choqué en voulant sensibiliser. J'ai FAUTÉ! Je suis également désolé de tout ce qui a été dit ou fait et qui a blessé durant cette séquence de l’émission d'hier soir. Je demande pardon à toutes les victimes de viol pour lesquelles j'ai toujours été compatissant, heurtées par certains des propos tenus hier soir. Je demande pardon à toutes les femmes qui ont été choquées par cette séquence. Aucun mot ne suffira alors je vous demande encore juste Pardon. D'un commun accord avec la Direction Générale de la chaîne, nous avons décidé d'anticiper la fin de l'émission LTI vacances initialement prévue ce vendredi 03 septembre. Santé, paix et amour !‘’, a-t-il indiqué.

Même son de cloche pour la chaine NCI qui, dans un communiqué publié sur la toile, a également présenté ses excuses. ‘’NCI (la Nouvelle Chaîne Ivoirienne) tient avant toute chose, à présenter officiellement ses excuses à tous pour le choc provoqué par une des séquences de l'émission LA TÉLÉ D'ICI VACANCES, diffusée ce jour sur son antenne et particulièrement aux personnes victimes de viol qui ont vu leurs blessures se rouvrir du fait de cette séquence. L'animateur du programme, Yves De Mbella, va d'ailleurs présenter des excuses publiques sur son compte Facebook. NCI tient à rappeller son engagement constant depuis son lancement pour la promotion de la femme. Le grand nombre d'employées et la mise en onde de l'émission quotidienne "LES FEMMES D'ICI ", qui valorise les femmes et leurs succès, en sont les preuves. Nous rassurons tous nos téléspectateurs et toutes nos téléspectatrices de notre ferme volonté de poursuivre notre mission qui est d'œuvrer pour la promotion de la femme et pour la lutte contre les inégalités basées sur le genre‘’, s'excuse la chaîne de télévision.