Attaques contre Ahoussou Jeannot: Brice Kouassi sévèrement recadré

Militant RHDP du grand centre, Kouamé Kouassi est visiblement remonté contre le secrétaire d'État Brice Kouassi qui, dans une publication précédente, s'en est vertement pris à Jeannot Kouadio Ahoussou, président du Sénat ivoirien et cadre du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). Pour ce militant, "le Président Jeannot Ahoussou-Kouadio, rentré après une longue absence due à la maladie, a choisi d’aller sur le terrain pour faire la promotion du RHDP, de ses actions de développement au service des populations".

Un militant RHDP du grand centre à Brice Kouassi: "Nul n’est coupable de ton incapacité à porter les couleurs du RHDP"

Dans une algarade insensée, tu as cru bien agir en réalisant un parfait autogoal au sein de la famille RHDP. Quel démon a-t-il pu bien te posséder à ce point ? De quoi souffres-tu ? Lors de la première guerre mondiale, alors que les maladies nerveuses étaient peu connues, il a été observé que des soldats souffraient de troubles de stress post-traumatiques et de cauchemars, dus aux bombardements incessants, peur d'être déchiquetés, peur d'être ensevelis.

Ta récente sortie laisse fort à penser que ta cuisante défaite aux dernières législatives a eu raison de toi en te laissant une forme d’«obusite », « shell shock » disent les Anglais pour désigner leurs soldats soufrant d’une névrose de guerre. C’est donc souffrant de cette forme de pathologie que tu viens de t’illustrer de la plus mauvaise des manières en attaquant de l’intérieur le RHDP notre parti.

Mais diantre, nul n’est coupable de ton incapacité à porter les couleurs du RHDP. La sagesse aurait voulu que tu t’asseyes et t’organises pour la suite sans en vouloir à qui que ce soit. Le stress, l’anxiété et la peur que tu traverses ne sont les fautes de personnes. Le Parti n’a pas à subir les conséquences de tes sentiments contrariés.

Tu devrais plutôt t’organiser aux côtés de ton aîné pour reconquérir le territoire de Didiévi pour les échéances à venir. Mais non, le repêché du dernier gouvernement que tu es avec une position constante de Secrétaire d’Etat, choisit d’attaquer une des personnalités du parti, un Président d’Institution. Brice, ton attitude est dérangeante.

"Tu es certainement heureux de faire la Une de journaux détracteurs du RHDP ton parti"

Alors qu’une belle rencontre entre le Président Jeannot Ahoussou-Kouadio et l’ACCD a eu lieu et redonne de l’espoir quant à la dynamique de reconquête du grand centre dans l’« unité d’action», tu n’as rien trouvé de mieux que de semer la pagaille dans le parti. Personne ne t’empêche de t’exprimer sur le terrain.

Nos populations ont été intoxiquées avec des discours de division, leur faisant croire que leur salut est en dehors du parti qui porte les valeurs de Félix Houphouët Boigny. C’est de cela qu’il s’agit. Le Président Jeannot Ahoussou-Kouadio, rentré après une longue absence due à la maladie, a choisi d’aller sur le terrain pour faire la promotion du RHDP, de ses actions de développement au service des populations.

Si tu as des contributions à faire, tu te rapproches et tu participes à la reconquête avec des idées. C’est le bon sens qui le recommande. Au lieu de cela, tu ponds un texte insensé qui expose le parti à la raillerie de ceux à qui tu as choisi de plaire. Nombrilisme patent. Tu es certainement heureux de faire la Une de journaux détracteurs du RHDP ton parti. Quelle honte !

Tu n’as pas pu obtenir le siège de Didiévi. Ce n’est pas une raison de t’attaquer à ton aîné qui a représenté ce Département à l’Assemblée nationale 18 ans durant sans jamais avoir perdu une élection. L’humilité aurait dû t’emmener à prendre conseil avant de livrer bataille plutôt que de t’attaquer maladroitement après ta défaite à celui qui a réussi là où tu as échoué.

Parce que nous aimons et adhérons à l’œuvre de construction du RHDP par le Président Ouattara, nous ne te laisserons pas prospérer dans ce type d’action de destruction du parti. Nous allons te suivre à la loupe jusqu’à ce tu trouves raison de ton tumulte traumatique. C’est le premier avertissement. Nous attendons ta prochaine sortie.

Kouamé Kouassi

Militant RHDP du grand centre1.