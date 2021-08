Côte d'Ivoire: Les femmes du FPI lâchent Gbagbo pour Affi N'guessan

Réunie en session extraordinaire le dimanche 29 août 2021, l'organisation des femmes du Front populaire ivoirien (OF FPI), a pris position dans la guéguerre qui oppose le président Laurent Gbagbo à son ancien Premier ministre Pascal Affi N'guessan.

Guéguerre Gbagbo-Affi : Anne Gnahouret et l' OF-FPI prennent position

Les femmes du Front populaire ivoirien, réunies au sein de l' OFFPI, ne suivront pas l'ancien président Laurent Gbagbo dans son projet de formation d'une nouvelle formation politique. Dans une déclaration en date du 29 août 2021, la présidente Anne Gnahouret et ses camarades de parti ont ouvertement pris position en faveur de l'ancien Premier ministre Pascal Affi N'guessan.

" L’OFFPI rassure le Président et la Direction du parti, de sa disponibilité, son soutien et sa loyauté à cette étape cruciale de la lutte", indique l' OFFPI. Ces femmes disent encourager le président légalement reconnu de l'ex-parti au pouvoir "à poursuivre l’œuvre de la Renaissance du FPI". "Le Bureau National de l’OFFPI déclare sa foi en un Front Populaire Ivoirien nouveau, soudé, fort et conquérant pour une Côte d'Ivoire réconciliée, harmonieuse et prospère", disent-elles.

Après une décennie de bataille acharnée pour le contrôle de la présidence du FPI, Laurent Gbagbo a décidé d'abandonner "l'enveloppe" du parti aux mains d' Affi N'guessan, en vue de la création d'un nouvel instrument de lutte politique. « Aujourd’hui, je suis revenu de prison, il nous faut avancer. Je propose : laissons Affi avec l’enveloppe qu’il détient. Nous allons baptiser le FPI autrement. Nous allons continuer à lutter. Le FPI, c’est nous. Nous allons changer de nom. C’est tout », a-t-il déclaré le lundi 9 août. Brisant ainsi tout espoir d'une possible réunification du FPI scindé en deux blocs depuis la chute du régime des refondateurs en avril 2011.