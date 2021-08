Manchester United: Cristiano Ronaldo rend hommage à Alex Ferguson

L’attaquant portugais Cristiano Ronaldo a retrouvé son club de cœur, Manchester United. Un transfert entièrement goupillé par Sir Alex Ferguson. CR7 rend hommage à l’emblématique entraîneur des Reds.

Cristiano Ronaldo: “Manchester United est un club qui a toujours eu une place spéciale dans mon cœur”

C’est le grand retour à Old Trafford pour CR7! L'historique attaquant portugais revient à Manchester United, douze ans après son départ pour le Real Madrid. Entre-temps, la star lusitanienne a également porté les couleurs de la Juventus pendant trois saisons. Voici comment Sir Alex Ferguson a convaincu la star du football portugais pour revenir à Old Trafford. Tout a basculé vendredi matin. Alors qu’il se dirigeait plutôt vers Man City, Cristiano Ronaldo aurait discuté avec Sir Alex Ferguson. Le mythique entraîneur aurait alors convaincu le Portugais de revenir au club où il a commencé à écrire sa légende.

Par la suite, l’entraîneur mancunien Ole Gunnar Solskjær a déclaré en conférence de presse : « On a toujours été en bons termes. Bruno Fernandes lui a aussi parlé, il sait ce qu'on ressent à propos de lui. Si jamais il décide de quitter la Juventus, il sait que nous sommes là. C'est une légende du club, le meilleur joueur de l'histoire selon moi. On verra ce qu'il va se passer... » Aujourd'hui, CR7 est revenu sur son come-back triomphal par le biais d'un message posté sur son compte Instagram.

Cristiano qui a joué chez les Red Devils entre 2003 et 2009, avec 118 buts en 292 matchs, une Ligue des champions et un premier Ballon d’or à la clé, a confié qu’il avait hâte de retrouver Old Trafford. «Manchester United est un club qui a toujours eu une place spéciale dans mon cœur, a indiqué Ronaldo (36 ans). J’ai été submergé par tous les messages que j’ai reçus depuis l’annonce de vendredi. J’ai hâte de jouer à Old Trafford, devant un stade plein, et de revoir tous les fans. J’ai hâte de rejoindre l’équipe après les matchs internationaux. J’espère que nous allons vivre une saison réussie.»

«Mon premier championnat, ma première coupe, ma première sélection avec le Portugal, ma première Ligue des Champions, mon premier Soulier d'Or, mon premier Ballon d'Or... Tout cela est né de la connexion spéciale que j'entretiens avec les Red Devils ! L'Histoire a été écrite dans le passé et l'Histoire sera de nouveau écrite ! Vous avez ma parole !», a-t-il poursuivi, par le biais d'un message posté sur son compte Instagram. "Je suis bien là ! Ma place est ici ! PS : Sir Alex, celle-ci est pour toi !", a précisé Cristiano Ronaldo.