Koffi Rodrigue Francis donne les secrets de la « Réussite sans limite »

Tout le monde court aujourd'hui après le succès, la réussite et surtout les biens matériels. Mais comment parvenir à atteindre ces objectifs ? À travers les deux Tomes de son livre « Réussite Sans Limite », Koffi Rodrigue Francis donne quelques pistes pour parvenir, selon lui, à une prospérité certaine.

Koffi Rodrigue Francis : « L’argent a une place prépondérante, mais... »

La course à la réussite est de nos jours un véritable sport olympien auquel se livrent tous les hommes, sans exception. Avoir du succès dans ses entreprises, amasser une immense fortune, bâtir un empire...etc. sont bien de projets dont la réalisation nécessite des attitudes et aptitudes de la part de celui qui y aspire. Pour Koffi Rodrigue Francis, « vivre une plénitude pérenne » passe cependant par trois dimensions importantes de la vie : Dieu, la famille et l'argent.

L'auteur de « Réussite Sans Limite » fait d'entrée remarquer, suivant une citation empruntée à Blaise Pascal qu' « il y a dans le cœur de chaque homme un vide en forme de Dieu, que nul autre que Lui ne peut combler. » Puis, il ajoute : « Cette présence constante de Dieu et les conceptions que l’on fait de lui impactent fortement la situation sociale de bien des personnes, voire leur vie entière ».

À propos de la famille, ce sont l'ensemble des personnes qui définissent socialement un être humain. « Sans la famille, une personne, quelle que soit son envie d’indépendance, sentira un vide. La famille est une richesse indissociable à la réussite », écrit le Polytechnicien, avant de préciser que, bien que demeurant une véritable équation à mille inconnues, « l’argent a une place prépondérante » dans le monde d'aujourd'hui. Mais sa mauvaise conception pourrait toutefois être source de chaos et de désolation, car pouvant amener des familles à « se déchirer et se disloquer », et même voir des « Nations entières partir en fumée ».

Koffi Rodrigue Francis, faut-il le noter, est ingénieur en Informatique et Télécoms. Passionné de stratégie et d’innovation, il a consacré plusieurs années à sonder les principes liés à la réussite dans tous les domaines de la vie. C'est bien cette somme d'expérience que l'auteur nous livre dans ses oeuvres littéraires.