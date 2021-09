"Brice Kouassi fait le jeu du PDCI en sacrifiant le RHDP" (pro-Ahoussou)

Dr Béhibro Jean, Chercheur à l’Université de Cocody, est très remonté contre le secrétaire d' Etat Brice Kouassi, qui, dans une tribune relayée sur les réseaux sociaux, s'en est vertement pris à Jeannot Ahoussou, président du Sénat et cadre du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). Dans la contribution ci-dessous, Dr Béhibro Jean demande à Brice Kouassi qu'il qualifie d' "allié de circonstance du PDCI-RDA", de "rejoindre Jeannot Ahoussou dans la sensibilisation des populations du Centre aux idéaux du RHDP".

Dr. Behibro Jean: "Brice Kouassi gagnerait à rejoindre Jeannot AHOUSSOU-KOUADIO"

Le lundi 30 août 2021, le Secrétaire d’Etat Brice Kouassi s’est fendu d’une note à fort relent de diatribe et de pamphlet à l’endroit du Président du Sénat. Certes, les us et coutumes et la sagesse africaine interdisent à un aîné de la trempe de Jeannot AHOUSSOU-KOUADIO de descendre dans l’arène aux invectives de son jeune frère Brice Kouassi. Cependant, la gravité des propos du Secrétaire d’Etat Brice Kouassi exige une réponse appropriée afin de lever toutes équivoques face à ses allégations mensongères dignes d’une autre époque. Brice Kouassi se croyait-il investi du Prix Nobel de la paix qu’il n’oserait donner de leçons au Président du Sénat sur l’épineuse question de la réconciliation nationale ?

Pour sa gouverne, Jeannot AHOUSSOU-KOUADIO a ouvert sur instructions de SEM Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d’Ivoire, le Conclave de Bassam en août 2012 avec pour but de décrisper le climat politique délétère né de la crise postélectorale de 2011. Après son départ de la Primature, le Président de la République a réinvesti Jeannot AHOUSSOU-KOUADIO dans ses attributs d’émissaire de la paix en le nommant Ministre d’Etat auprès du Président de la République chargé du Dialogue Républicain. Grâce à l’entregent et à la bienveillance du Président de la République, Jeannot AHOUSSOU-KOUADIO a pu obtenir du gouvernement ivoirien, le dégel des avoirs, la libération des prisonniers politiques, le retour des exilés et leur réintégration à la fonction publique, les libérations des sites illégalement occupés que tu cites avec fausse modestie.

Comment Jeannot AHOUSSOU-KOUADIO qui a dirigé, sous les auspices du Président de la République, le Dialogue Républicain en sa double qualité d’ex-Premier Ministre et de Ministre d’Etat peut-il ramer à contre-courant de la Réconciliation prônée par le Chef de l’Etat si ce n’est dans l’imagination de Brice Kouassi ? L’attitude de Brice Kouassi ressemble fort étrangement à celui d’un naufragé politique qui, pris à rebours par la haute marrée, cherche désespérément à s’agripper à un anaconda pour retrouver la berge.

"Le camouflet électoral sans précédent de Brice Kouassi est à la hauteur du mépris qu’il vouait aux populations"

Après sa défaite cuisante et humiliante (29% des suffrages) due à sa stratégie politique hasardeuse et ses choix impertinents aux dernières législatives, Brice Kouassi n’a trouvé d’autres alternatives que pourfendre Jeannot AHOUSSOU-KOUADIO, dont la résidence lui servait de Quartier Général de campagne lors desdites élections. Comble d’illogisme, Brice Kouassi pousse à son firmament le manichéisme et le machiavélisme politique en s’amourachant, grâce à ses invectives au Président du Sénat, ses bourreaux d’hier (les militants du PDCI) afin d’en tirer, le moment opportun, des dividendes électoraux. Sa réfraction à l’humilité et son égo surdimensionné l’ont conduit à l’échec.

Sur instructions du Président du Sénat, alors convalescent en Europe, jeunes, femmes, guides religieux et Chefs traditionnels ont abandonné, toutes affaires cessantes, travaux champêtres, bravé la pluie et le soleil accablant et se sont rués sur les places publiques de Raviart et de Tié-N’Diékro afin de rendre un hommage déférent au candidat du RHDP Brice Kouassi. Que nenni ! « Le nouveau porte-parole du PDCI (Brice Kouassi) » n’a point daigné faire le déplacement laissant les têtes couronnées et les populations, venues communier avec lui, à leur triste sort. Quel mépris ! Comment un homme politique qui prétend légiférer pour ses parents en sollicitant leurs suffrages peut-il manquer autant d’égard à leur endroit ? C’est donc meurtri, révoltés que les gardiens de la tradition et les braves populations des sous-préfectures de Raviart et de Tie N’Diekro ont regagné leurs domiciles et contrées respectifs. Bref, le camouflet électoral sans précédent de Brice Kouassi est à la hauteur du mépris qu’il vouait aux populations dont il sollicitait le suffrage.

"Brice Kouassi ne peut résumer la légitimité du Président de la République SEM Alassane Ouattara aux seules élections de 2020"

Par son attitude indélicate, Brice Kouassi a fait volontairement le jeu du PDCI tout en sacrifiant le RHDP là où la jeune génération du RHDP, Belmonde Dogo, Touré Mamadou, Charles Lopez Gnaoré ont porté haut, nonobstant l’adversité et la rudesse du combat, l’étendard du RHDP en offrant des victoires décisives au Chef de l’Etat. Si Brice Kouassi et ses affidés tapis dans l’ombre, avaient fait le JOB, c’est-à-dire gagner la majorité des sièges dans le V Baoulé, anticipé et circonscrit le Boycott actif dans le Centre, plébiscité le Président Alassane Ouattara à l’image de nos frères du Nord, Jeannot AHOUSSOU-KOUADIO aurait réclamé au lendemain de sa convalescence en Europe au Président de la République, une retraite bien méritée et ne serait pas redescendu dans l’arène politique afin de s’acquitter de la dette morale que les cadres RHDP du Centre doivent au Chef de l’État qui les a gratifiés de postes administratifs.

Sauf mémoire sélective, Brice Kouassi ne peut résumer la légitimité du Président de la République SEM Alassane Ouattara aux seules élections de 2020. Le Chef de l’Etat doit sa légitimité à ses réformes économiques à la Primature qui ont sauvé la Côte d’Ivoire de la Banqueroute de 1990 à 1993, à son combat politique exceptionnel dans l’opposition ponctué de victoires électorales décisives aux municipales de 2001, aux présidentielles épiques de 2010, de 2015, dont Jeannot AHOUSSOU-KOUADIO fut l’un des humbles serviteurs en sa qualité de co-Directeur National de Campagne, et à sa consécration en 2020.

En sus, le Président de la République doit sa légitimité à sa notoriété internationale et à sa gouvernance exceptionnelle qui a permis à la Côte d’Ivoire d’effacer, en une décennie, les stigmates de la guerre qui l’avaient défigurée pour réintégrer le cercle des pays à revenu intermédiaire. En somme, Brice Kouassi, l’allié de circonstance du PDCI, qui redoute certainement un tsunami électoral lors des élections municipales à venir au point de développer une mentalité de membre d’une tribu assiégée gagnerait à rejoindre Jeannot AHOUSSOU-KOUADIO dans la sensibilisation des populations du Centre aux idéaux du RHDP plutôt que faire la Une du Nouveau Réveil.

Dr. Behibro Jean

Chercheur à l’Université de Cocody