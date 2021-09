Côte d'Ivoire: L' Eglise méthodiste Unie va honorer ses meilleurs élèves

Le Conseil de l' Eglise méthodiste Unie de Côte d'Ivoire (EMUCI) organise, dimanche 5 septembre prochain, au Temple Israël de Treichville, une "journée de l'excellence", au cours de laquelle seront honorés les meilleurs élèves de l'année scolaire 2021.

Célébration de l'excellence : L' Eglise méthodiste Unie va récompenser ses 34 meilleurs élèves, dimanche

Le parrain de cette édition 2021 de la journée de l'excellence est M. Stéphane AFFRO, Directeur Général du groupe KAYDAN.

Selon un communiqué transmis à notre rédaction, ce sont au total trente-quatre (34) lauréats du CP1 à la Terminale, les meilleurs de leurs promotions respectives, qui seront à l’honneur. L’innovation majeure à cette édition, c’est la consolidation des prix spéciaux : cinq (5) prix spéciaux dont le plus illustre est le prix Bishop Benjamin BONI, Président de la Conférence Annuelle de l’Eglise Méthodiste Unie Côte d’Ivoire.

"Honorer Dieu par le mérite et être un bon témoin de Jésus-Christ comme Timothée", sera au cœur de l’enseignement du jour. La journée de l’excellence au temple Israël remonte aux années 2010 et coïncide avec la journée de l’enfant méthodiste au sein de Méthodiste Unie Côte d’Ivoire. Toujours à la tête et jamais à la queue, tel est le combat que mène le Conseil de l’Église pour se donner la chance d’atteindre les objectifs nobles de la communauté, notamment la construction du Nouvel-Israël.