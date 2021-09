Divorce PDCI - RHDP: "Ahoussou jouait à l’équilibriste jusqu’à..." (Pro-Brice K.)

Rien ne va plus entre Jeannot Ahoussou Kouadio, le président du Sénat, et son ex-filleul Brice Kouassi, récemment nommé Secrétaire d'État chargé de la Modernisation de l’Administration. Tous deux cadres du RHDP (parti au pouvoir), ces deux natifs de Didiévi, se livrent depuis quelques jours à une guerre par personnes interposées. Dans le texte ci-dessous, Dr Yao Claver, Enseignant-chercheur à l’université Alassane Ouattara de Bouaké, se disant Militant RHDP et originaire de Raviart, explique l'origine de la guéguerre entre Ahoussou et Brice Kouassi.

Comment être jaloux du Premier Ministre à la compétence la plus approximative de toute l’histoire de la Côte d’Ivoire ? Qui ne se souvient pas de Jeannot Ahoussou Kouadio, le Premier Ministre, honteusement surnommé PM 8, à cause des 8 petits mois passés à la Primature ?

Ahoussou-Kouadio a été nommé Premier ministre par le président Ouattara le 13 mars 2012, conformément à la promesse de nommer un membre du parti de Bédié au poste de Premier Ministre. Le 21 novembre 2012, le président Ouattara a nommé Daniel Kablan Duncan, également membre du PDCI, en remplacement de M. Ahoussou à cause de sa connaissance très approximative des dossiers d’Etat.

Toute la Côte d’Ivoire est encore gênée par cet épisode. Didiévi a toujours honte. Raviart a toujours honte ! Feu KOUAME Kouamé Jean Baptise, celui qui l’a introduit en politique à Didievi et qui lui a permis d’être député en 2001 en a payé les frais, de même que Zimbril et KANTE Patrice.

Le dernier a avoir payé les frais de sa forfaiture est le jeune colonel Koffi Séraphin qu’il a convaincu de quitter son poste juteux à la douane pour la politique et qu’il jeta après avoir fini de l’utiliser. Il va alors faire appel en 2016 à un brillant jeune originaire de Didiévi et membre de l’équipe du Ministre Cissé Bacongo.

Major de sa promotion de DEA en Lettres Modernes et titulaire d’une Thèse de Doctorat Unique, avec la mention « Très honorable, les félicitations du jury et des recommandations de publication », Kouassi Brice est aussi titulaire d’un diplôme d’Ingénieur en Gestion des Ressources Humaines de l’Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INP-HB).

Cet Enseignant de l’université de Cocody a également fait ses preuves à la Sous-direction de l’Orientation du Ministère de l’Enseignement Supérieur et à la Directeur des Concours de la Fonction Publique. Militant du RDR et Président RER du plateau, Ahoussou qui a besoin d’un sang neuf pour reconquérir la zone N’zikpli (110 villages) qui l’a vomi du fait de ses nombreuses contradictions et méchancetés gratuites, va demander à Kouassi Brice de quitter le plateau pour Didiévi.

Par amour pour Didiévi et pour l’implantation durable du RHDP, il accepte de relever ce défis. Il devient coordonnateur RHDP du département de Didiévi et Directeur de campagne lors du référendum de 2016 et des élections législatives de 2016. Rejeté dans la commune de Didiévi, Ahoussou réussit à reconquérir la zone grâce à Brice KOUASSI.

Aux lendemains des élections, la popularité de Kouassi Brice commence à gêner Ahoussou. Mais cette fois, il est tombé sur un adversaire très coriace. En 2018, Brice Kouassi, contre le gré d’Ahoussou met en place une équipe, composée essentiellement de jeunes, de militants PDCI, RDR, FPI... et remporte haut les mains les élections municipales contre le Maire PDCI avec 79% des voix.

Lorsqu’intervient le divorce entre le PDCI et le RHDP, Brice Kouassi demande en vain à Ahoussou de rejoindre la grande famille des houphouėtistes, car le Président l’aime beaucoup et compte sur lui. Il jouait à l’équilibriste jusqu’à ce que l’appel de Bictogo le contraigne à rejoindre le RHDP le 02 juin 2019.

Depuis cette date, Ahoussou est resté silencieux, car ayant son cœur d’un côté et sa raison de l’autre ! Pourquoi l’activisme du sieur Ahoussou intervient seulement maintenant, en août 2021 ? On vous le dira prochainement !

