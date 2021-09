Valorisation de la culture ivoirienne: Après San Pedro, Ivoire met le cap sur Korhogo

Les ‘’aventuriers’’ de l’ Ivoire Road Trip se sont délecté du riche et vaste contenu culturel local, le week-end dernier. Les pieds plongés dans l’intimité culturelle Kroumen.

Ivoire Road Trip : Comment Ivoire et ses ambassadeurs ont enflammé San Pedro

Partir d’Abidjan dans un bus brandé et tout confort, traverser Divo, Gagnoa, Soubré, Méagui pour arriver dans la paisible ville de San Pedro, est avant tout, bienfaisant pour les sens. La Côte d’Ivoire est belle et s’apprécie encore davantage lorsqu’on découvre ses beaux paysages. La caravane ‘’On connait chez nous’’ s’est déportée le jour-2 (samedi 28 août) à Tabaoulé Lodge situé à Grand-Bereby. Là où le magnifique et le naturel s’entremêlent. La délégation de Brassivoire conduite par son Directeur Marketing, a pu présenter la bière Ivoire à la communauté villageoise. De leurs côtés, les convives de l’Ivoire Road Trip ont goûté aux délices de ce site touristique d’exception.

Au bord de la splendide baie, des bungalows, bars/restaurants se fondant dans le paysage perché sur la piscine naturelle. Occasion pour les ambassadeurs de la marque : Serge Beynaud, Yodé et Siro de recharger les batteries pour le concert prévu en soirée au ‘’Village Ivoire’’. Fanzone établie sur un vaste espace dans le quartier ‘’Zone’’ de la ville de San Pedro. YeS, les ‘’Papes’’ du Zouglou étaient, la veille, les invités surprises d’un établissement VIP de la 2è ville portuaire Ivoirienne. D’où les auteurs de tube de l’année (« Gbonhi ») ont lancé cet appel aux amateurs de bière : « Nous vous invitons à consommer la bière Ivoire car elle est l’incarnation du fruits des labeurs de nos parents paysans ! ».

Yodé et Siro faisaient ici le lien entre la valorisation du riz local ivoirien et la production de la bière Ivoire, fierté nationale. Samedi, ce fut l’apothéose. Tout San Pedro a eu droit à cette affiche de rêve. Serge Beynaud, le désormais porte-flambeau du Coupé-Décalé à l’état Roots, et YeS en live. L’enjaillement à la manière Ivoire a pris tout son sens. D’autant qu’avant ces têtes d’affiche, ‘’Talent Fashion’’ du tout aussi talentueux Zé L’Amour, et le Dj Killer ont fait monter le mercure à travers animation et semi-live. Maintenant, cap sur Korhogo le vendredi 03 septembre, Ivoire Road Trip continue sur sa lancée pour valoriser la culture ivoirienne dans toute sa dimension plurielle.

Avec Sercom