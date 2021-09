Titrologie: "Ce que Ouattara réserve à Gbagbo et à Bédié"

La titrologie ou revue de presse de ce vendredi 3 septembre 2021 présente une actualité sociopolitique certes variée, mais fait toutefois la part belle au triptyque Gbagbo-Ouattara-Bédié.

Titrologie du 3 septembre : "Quelle alliance pour le PDCI-RDA en 2025 ?"

" La Côte d'Ivoire gagne avec Ouattara", exulte le Patriote suite à la découverte au large des eaux ivoiriennes, d'un important gisement de pétrole et de gaz naturel. Cette découverte historique fait dire à l'Avenir, quotidien également proche du parti au pouvoir, que le président "Alassane Ouattara réalise le rêve d'Houphouët".

Le Miroir félicite le président Ouattara ainsi que gouvernement, estimant qu'avec cette mégadécouverte, la Côte d'Ivoire se dirige vers "un avenir pétrolier radieux". Dans leurs parutions de ce vendredi 3 septembre, les tabloïds ivoiriens ont également évoqué le projet de renouvellement de la classe politique ivoirienne, cher au chef de l' État ivoirien.

Lequel projet, sauf retournement de situation, devrait exclure la vieille garde de la course à la présidentielle de 2025. " Ce que Ouattara réserve à Gbagbo et à Bédié", écrit le Jour Plus. Soir Info révèle que le chef de l' État ivoirien prépare "un chamboulement". " Le vent de 2025 souffle déjà", indique l' Inter qui redoute que le scénario de la présidentielle controversée d'octobre 2020, ne se répète.

Pendant ce temps, les partis politiques, notamment le RHDP, le PDCI-RDA, le FPI et le parti de Laurent Gbagbo, se préparent à quadriller le terrain dans la perspective des prochaines élections. " Quelle alliance pour le PDCI-RDA en 2025 ?", s'interroge Le Nouveau Réveil. " Pourquoi le RHDP doit renouer avec le terrain", écrit L' Expression. " La ferveur gagne déjà les Ivoiriens", laisse croire le Temps à propos de la création du nouveau parti de Laurent Gbagbo.