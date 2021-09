Apologie du viol : L'invité de Yves de M'Bella veut interjeter appel

Yves de M'Bella et son invité qui a simulé une scène de viol sur les antennes de NCI ont été jugés et condamnés par la justice ivoirienne. Le violeur répenti, loin de s'accommoder de ce verdict, entend interjeter appel.

L'invité de Yves de M'Bella refuse d'être le « dindon de la farce »

« La Télé d'ici vacance » du 30 août 2021 sur la Nouvelle chaîne ivoirienne (NCI) a été le théâtre de la simulation d'un acte de viol par un violeur « répenti ». Et ce, à la demande de Yves de M'Bella, qui poussera le bouchon jusqu'à demander si ses victimes prenaient du plaisir lors de l'acte. L'animateur entendait ainsi sensibiliser les téléspectateurs contre ce fléau.

La pilule n'est cependant pas passée, car cette séquence télé a engendré une vague d'indignations contre l'animateur de « Rien à cacher ». De nombreuses voix se sont en effet élevées pour condamner cette apologie de viol, et surtout la banalisation d'un acte, dont de nombreuses femmes continuent de porter les stigmates.

La justice s'est alors saisie de l'affaire et le verdict est tombé comme un couperet. « L’audience de comparution immédiate de Yves de Mbella et Traoré Kader, poursuivis pour les chefs d’apologie du viol et d’outrages publics à la pudeur, s’est déroulée, mercredi au palais de justice d’Abidjan-Plateau. Yves de Mbella a été condamné à 12 mois de prison avec sursis et 2 millions de FCFA d’amende ; Traoré Kader a pris, lui, 2 ans fermes assortis de 500 000 FCFA d’amende », a écrit le confrère l'Intelligent d'Abidjan.

L'invité de NCI, qui a simulé l'acte de viol sur un mannequin, a cependant déclaré que c'était de la fiction. « J’étais dans un rôle. Je n’ai jamais été condamné pour viol, j’ai campé ce rôle pour donner des conseils », s'est-il défendu, avant de confesser : « C’était la première fois que j’étais invité sur un plateau de télé, et je me suis dit qu’avec cette émission, je pouvais avoir de l’aide, parce que j’aime le cinéma. Je n’ai pas pensé à l’ampleur que les choses allaient prendre. »

Aussi, refusant d'être le dindon de la farce, l'invité de Yves de M'Bella a décidé d'interjeter appel contre la décision de sacondamnation.